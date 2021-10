Han de menester dir mentides

La caparrudesa de la ministra del Govern espanyol, Raquel Sánchez Jiménez, de defensar un Megaparc Fotovoltaic a Son Bonet de Marratxí, demostra que molts de polítics estan disposats a preservar els interessos d’Estat per damunt els interessos de la societat civil i encara de mala manera, de maner ineficaç.

La intervenció de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, fa un parell de setmanes al Senat, va ser lamentable perquè va dir mentides i va contradir les prescripcions tècniques contra el canvi climàtic que diu que defensa el Govern de Pedro Sánchez. El Megaparc Fotovoltaic que AENA projecte a l’espai lliure i públic de Son Bonet, no serà una planta d’autoconsum, tal com vol fer creure la ministra Sánchez Jiménez. Així mateix ho ha reconegut la conselleria de Transició Energètica. Per tant, ja tenim aquí un conflicte de criteris entre institucions, per paga del mateix color polític, contradiccions que desacrediten els governs que les administren.

Durant la seva intervenció al Senat, la ministra Sánchez Jiménez també va haver de mentir amb l’objectiu de justificar el projecte desenvolupador. Va dir, menyspreant el moviment social del Pulmó Verd, que contra aquest projecte d’AENA només hi estan «algunes associacions de veïns». Mentida. El moviment social que s’ha generat a través del Pulmó Verd ha tengut un suport social massiu i sense precedents al municipi de Marratxí, i ha aconseguit sumar-hi el suport de totes les forces polítiques del municipi. A més d’aconseguir, gràcies a la pressió popular, el pronunciament contrari al projecte de l’ajuntament de Marratxí, el del Consell de Mallorca i el del Govern de les Illes Balears i el suport d’entitats com ara Amics de la Terra, GOB, Terraferida, ARCA, Iniciatives del Mediterrani o Jubilats per Mallorca entre altres entitats de les Illes Balears.

Volem recordar que, entre altres accions, en poc més de quinze dies de diferència, vàrem reunir 400 persones que colcaren en bicicletes reivindicatives i altres 800 en una cadena humana organitzada posteriorment. També hem recollit 1300 al·legacions contràries a la declaració «estratègica industrial» del projecte de Magaparc. A més de les accions destinades a començar la regeneració de la zona amb la sembra de 130 arbres. Per tant, la senyora ministra va mentir intencionadament i les accions de la societat civil descrites ho demostren.

No tan sols això, l’acció ciutadana, la mobilització popular, també ha servit per fer recular parcialment les intencions del ministeri, com és ara amb la cessió de 8 hectàrees al poble de Marratxí, concessió que demostra el gran impacte ambiental i social. Parlem clar, el Megaparc és una megainfraestructura que no té precedents a l’estat espanyol, ni per l’escala (la de Mallorca) ni per la ubicació (enmig de poblacions).

Per altra banda, volem insistir en la compatibilitat de reduir la petjada de carboni, per part d’AENA, i la construcció d’un bosc urbà. El compromís del PNIEC (Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima), s’ha de fer de manera integrada i respectuosa, i el projecte actual és contradictori amb la lluita contra el canvi climàtic que diu que defensa el Govern de Pedro Sánchez.

El projecte de Pulmó Verd i Bosc Urbà, és un projecte de futur per a moltes generacions i el Megaparc Fotovoltaic tanmateix té una durada màxima i d’amortització de 30 anys. Des del SBPV apostam de veres per lluitar contra el canvi climàtic amb decisions contundents i duradores i no per maquillatges postissos. Apostam per un medi resilent i en equilibri amb la natura, per recuperar zones naturals.

La situació esdevé surrealista, més encara si pensam que AENA té moltes alternatives. Son Sant Joan és un espai infrautilitzat, basta veure la gran quantitat de cobertes, tant de terminals com d’aparcaments, com els espais susceptibles de posar-hi pèrgoles amb plaques sense ocasionar cap impacte. De fet, aquest espai supera i de molt la superfície del Megaparc projectat a Son Bonet. I tot això sense tenir en compte els terrenys en els quals AENA hi té previst de fer un pla immobiliari.