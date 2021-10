Una altra mobilitat és possible i necessària

El món, avança de manera inexorable a creuar el Rubicón. El darrer informe de l’IPCC (El grup intergovernamental d’experts sobre el canvi climàtic) ens alerta de la necessitat d’aplicar polítiques de shock urgents davant l’increment de la temperatura al món, així com les seves conseqüències.

Aquesta situació ens condueix a la civilització a un punt crític per a la seva pròpia supervivència. Davant això s’han d’aplicar propostes que redueixin l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de manera immediata. La més urgent és fomentar de forma urgent i decidida realitzar un canvi de model de mobilitat.

L’actual model de mobilitat a les Illes Balears, és probablement dels més insostenibles del món, per diversos motius. La ràtio de vehicles per habitant, la darrera dada que conec és la del 2017, on hi havia 0.9 vehicles per cada persona existent a les Illes Balears. Aquesta dada, diu molt per si sola, primer que l’ús del vehicle privat, és individual i massiu i per tant la seva conseqüència directa és que l’ús del transport públic i/o col·lectiu és residual.

Per altre banda l’ús majoritari del transport públic, ja sigui el ferrocarril o l’autocar, té un marcat perfil, són fonamentalment dones, joves, migrants i treballadors en precari. Que són els segments poblacionals més vulnerables. Que al final són les persones que no es poden permetre adquirir i mantenir un vehicle privat.

Aquesta realitat, s’ha de revertir, ja que el foment de la mobilitat col·lectiva, no sols ajudarà a reduir els efectes del canvi climàtic, sinó també permetrà vertebrar la nostra societat, suprimint les bretxes de classe i de gènere que patim. Hi ha mesures que no poden esperar, ja que són les mínimes, urgents i necessàries:

1. Com l’ampliació de la xarxa ferroviària de la nostra empresa pública SFM, i la dotació dels recursos suficients tant materials com humans, per ampliar el serveis, horaris, freqüències.

2. La millora i ampliació de la xarxa de transport rodat d’autobusos. Tant de la EMT com la del TIB.

3. La gestió integrada de les tres empreses de transport públic (EMT, SFM i TIB), en quan a la planificació i execució de la mobilitat.

4. La no ampliació de la xarxa viària, l’increment de la pressió fiscal sobre el vehicle privat i la transferència del 80% dels recursos del conveni de carreteres a un conveni ferroviari.

5. Fomentar de manera decidida per a desplaçaments de manera no motoritzada, on crec que el pla Palma Camina va en la direcció correcta.

6. Reduir el cost de la mobilitat pública per a l’usuari, així com recuperar el control directe (de les diferents concessions que existeixen avui dia) del 100% del conjunt de sistemes de transport.

Aquestes sis propostes, baix el meu punt de vista són mínims urgents que no podem renunciar, sota cap concepte, ja que no sols lluitaríem contra el canvi climàtic, per reduir les seves conseqüències, sinó que avançaríem en cohesió social, reducció de les bretxes de classe, gènere i territorials. No podem esperar.

Juan José Martínez Riera, Coordinador General d’Esquerra Unida de les Illes Balears.