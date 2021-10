Divendres 15 d’octubre se celebrà a l’Auditori d’Alcúdia l’acte commemoratiu de la campanya 500 anys de Germanies i lluites compartides. Un esdeveniment que comptà amb la presència de més de dues-centes persones, amb les actuacions de Tomeu Quetgles i Biel Font amb Agermanats, les glosadores Maribel Servera, Cati Eva Canyellas, i Ma Magdalena Amengual, i Biel Majoral acompanyat de Miquel Brunet, i altres músics.

A la vetllada es féu públic el tràiler del documental 'Germania, silenci trencat', elaborat per la productora Al Vent i promogut per l'Assemblea Sobiranista de Mallorca. Entre els especialistes que participen en el documental hi ha els escriptors Bartomeu Mestre i Antoni Rodríguez i els historiadors, Maria Margalida Perelló, Guillem Morro, Maria Barceló Crespí, Margalida Bernat, Antoni Mas i Josep Joan Vidal.

Aquest documental ha tingut el suport de la Conselleria de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca. Un documental que esperem pugui arribar a tots els indrets de l’illa, a través de presentacions públiques i també als Departaments d’història dels IES i Universitat de les Illes Balears.

L’acte, conduït per Clara Fontanet rememorà la història massa amagada de la revolta de la Germania a Mallorca del 1521-23, no només a través dels fets històrics, també amb una reflexió sobre allò que significà de lluita d’un poble que s’enfrontà als poderosos, i durant 26 mesos foren els dirigents de la nostra illa. Una lluita que ha tingut la continuïtat al llarg de la història posterior fins a arribar als nostres dies, amb les nombroses lluites compartides que s’han viscut per la defensa del territori, de la nostra cultura, de la nostra llengua, per la dignitat del nostre poble.

Una commemoració que ha tingut molts esdeveniments durant tot l’any. El 7 de febrer, per primera vegada, tots els pobles de Mallorca llegiren el Manifest de la Comissió organitzadora, a les 12 del migdia. Continuaren nombrosos actes culturals als pobles, durant els mesos següents, la majoria presentació de llibres d’història, novel·la, materials didàctics i altres, organitzats la Comissió Cívica Germanies 500.

Un homenatge i commemoració que ha rebut el suport de moltes institucions mallorquines, nombrosos Ajuntaments han acordat declaracions institucionals en memòria d’aquesta història nostra amagada, han donat suport als actes culturals, així com el Consell de Mallorca, a través de la Conselleria de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Tal com expressava na Ma Margalida Perelló, historiadora, membre de la comissió organitzadora, la commemoració tindrà continuïtat en els anys vinents 2022, 2023. Perquè s’ha de donar a conèixer d’on venim, qui eren els nostres avantpassats que s’enfrontaren als poderosos, lluitaren per la justícia, la igualtat, la sobirania, des del segle XVI amb les Germanies.