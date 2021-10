Ja estem a la tardor, i ha començat socialment calent. Després de mesos de treball preparatori, el moviment #TardorCalenta - #OtoñoCaliente ha sortit al carrer. El proppassat dissabte, 2 d'octubre, va haver-hi manifestacions a Barcelona i a Madrid (en forma de marxa amb presència de manifestants de bona part l'Estat). A casa nostra també s'ha sortit al carrer: Taula Rodona a Palma el divendres, concentració a Ciutadella de Menorca i manifestació a Eivissa Vila el dissabte.

Aquest moviment de #TardorCalenta està format per una unió de col·lectius de pensionistes (la Coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques, entre elles), organitzacions sindicals, i moviments socials que s'han proposat mobilitzar a la ciutadania entorn d'aquest manifest. De ben segur, les mobilitzacions d'aquest passat cap de setmana són només l'inici d'una mobilització carregada de raons, i, sobretot, d'absoluta necessitat.

Necessitat de cridar als carrers i places que cal capgirar el "sentit comú neoliberal". Necessitat de: confrontar-se amb la suposada inevitabilitat de retardar l'edat de jubilació, i, alhora, d'empobrir i impulsar la privatització de les pensions públiques; posar de manifest que la precarietat laboral és una construcció social, i no una plaga divina; sortir al carrer per a dir, sense embuts, que hi ha pressa per a posar fi a les discriminacions i violències masclistes contra les dones. Necessitat de ser multitud que manifestam el nostre malestar pel funcionament, molt millorable, de serveis essencials, com ara la sanitat, l’ensenyament, els serveis socials, i els transports públics col·lectius; de rebel·lar-se contra fracassos com el de l'Ingrés Mínim Vital, i apostar, d'una vegada, per una Renda Bàsica Universal que erradiqui d'arrel el risc d'empobrir, i, alhora, insufli impuls igualitari a la democràcia. Necessitat que els carrers i places dels nostres pobles i ciutats clamin: "Fons voltors i mercaders: traieu les vostres mans brutes de les residències de persones majors!"; d'insistir que dret a l'habitatge i a no patir pobresa energètica és un dret humà, no són assumptes de mercats especulatius; que una banca pública és possible i necessària; que cal canviar el sistema i no el clima.

Ras i curt: O els moviments socials emancipatoris, entre els quals incloc #TardorCalenta, canalitzen els malestars socials i ambientals mitjançant la mobilització massiva i democràtica, o ho farà la ultradreta postfeixista. Vius i ungles!

Dit sia de passada que el nom de Tardor Calenta em sembla molt encertat. Supòs que vol rememorar l'Autunno caldo italià. Aquell gran moviment vaguista (en pocs mesos més de 440 hores de vaga a la regió) desencadenat en 1969-70 a les fàbriques i centres industrials del nord d'Itàlia en què els treballadors exigien millors sous i millors condicions de feina.

La nostra #TardorCalenta encara no té, ni prop fer-hi, la magnitud d'aquell Autunno Caldo. Però, s'ha començat a caminar, i, com ens va advertir Mario Benedetti "en la calle codo a codo / Somos mucho más que dos".