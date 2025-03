Les entitats que utilitzen els vostres doblers per finançar matances de persones innocents

Mentre fas feina per guanyar doblers, mentre et diverteixes o mentre dorms, els doblers que tens estalviats a alguns dels grans bancs que operen al nostre país, assassinen persones innocents, financen operacions terroristes i guerres, desnonen persones sense recursos…

Les principals entitats financeres de l’Estat espanyol i de l’Estat francès fan possible la viabilitat d'empreses armamentistes, incloent-hi empreses que produeixen i venen a Israel, que fabriquen armes nuclears i que militaritzen les fronteres. són una part essencial de l’augment del bel·licisme i la conflictivitat en el món així com de les seves conseqüències en forma de violències, vulneracions de drets, víctimes i morts. De fet, 3 de cada 4 armes que es fabriquen al món, no es podrien produir sense el finançament d'aquestes entitats financeres.

Els bancs Santander, BBVA, CaixaBank ING i Sabadell han invertit prop de 5.000 milions de dòlars en armes, que són utilitzades contra població civil de tot el món.

Aquesta atrocitat no només la comenten bancs, les principals asseguradores que operen al nostre entorn també inverteixen en la producció armamentista: són, per aquest ordre, Cardif Assurance, AXA, BBVA Seguros, Santander Seguros, Allianz, MetLife, Intesa Sanpaolo Life, AIG, Aegon, Liberty Seguros, March Vida, BanSabadell Seguros i Vida, VidaCaixa, i SegurCaixa Adeslas, Mapfre i Línea Directa.

Igualment, hi ha els plans de pensions que inverteixen una part dels estalvis de la ciutadania en la indústria militar: estan liderats per quota de mercat per CaixaBank, BBVA, Ibercaja, Fonditel, Santander, Bankia, Banc Sabadell, Abanca Vida y Pensiones, Liberbank, Mutua Madrileña, AXA Pensions.

Si encara no estau convençuts d’avui mateix cancel·lar les vostres relacions amb aquests monstres, vos oferim una llista encara més macabre que s’ha fet pública recentment: els milions de dòlars que varen invertir les següents entitats financeres en empreses que fabriquen armes nuclears:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA): 3.301

Banco BPM: 350

Banco de Sabadell: 10

Barclays: 6.487

BNP Paribas: 11.382

Citigroup: 23.685

Crédit Agricole: 8,274

Crédit Mutuel: 1,482

Groupe BPCE: 1,717

Deutsche Bank: 7.833

La Banque Postale: 143

La Caixa Group: 111

Lloyds Banking: 2.853

Santander: 4.977

Société Générale: 4.546

UBSS: 3.515.