La lluita (i el contenciós) continua

Se sol dir que una bona justícia és una justícia previsible. La Justícia espanyola ho és molt de previsible, però no en el sentit que aplica la llei de forma ajustada, sinó en el sentit que sempre pega cap al mateix costat.

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha inadmès el recurs contenciós administratiu presentat per l'Obra Cultural Balear (OCB) contra el pla pilot de segregació lingüística a les aules.

La Sala Contenciosa ha declarat inadmissible el recurs de l'OCB per «manca de legitimació activa», després d'estimar les al·legacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A més, ja havia inadmès també un recurs de la Plataforma per la Llengua contra la mateixa resolució.

Tanmateix, com que són previsibles, s’havia previst aquesta circumstància. I ja podem avançar que el recurs contenciós administratiu contra el pla pilot de segregació per raó de llengua a les aules continuarà fent camí. Hi hagi l’OCB al capdavant o no.