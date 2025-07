La poetessa Laia Malo a ‘Món de dones’, disponible a Vida

La perodista Marina Caubet entrevista Laia Malo a Món de dones. Aquest programa d’entrevistes de 20 minuts vol oferir entrevistes íntimes a dones interessants de conèixer i escoltar, com l'escriptora, traductora i música Laia Malo. Impulsora del projecte Jansky, de música electrònica feta a partir de sons d’insectes registrats en paratges naturals com l’Albufera d’Alcúdia. Ha guanyat nombrosos premis internacionals amb la seva música, i és una poetessa destacada de la generació de Pau Vadell, Lucia Pietrelli o Jaume C. Pons Alorda.

La primera temporada consta de vuit episodis i compta amb veus destacades com les d’Esperança Bosch, Marijó Ribas, Fanny Magraner o la mateixa Laia Malo. Món de dones neix amb la voluntat de donar visibilitat a les aportacions femenines en diversos àmbits i d’oferir referents reals, plurals i arrelats al territori. Amb aquest projecte, VIDA reafirma el seu compromís amb la promoció de la igualtat i la divulgació de veus femenines essencials.