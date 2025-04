Catalina Pons: «Maria Antònia Munar és un ídol a nivell estètic»

Catalina Pons Ortega, assessora d’imatge personal i corporativa, ha estat una de les convidades al programa Això és Vida, de la plataforma audiovisual VIDA. Durant l’entrevista amb Tomeu Martí, ha presentat el seu estudi 'L’estil que comanda', una anàlisi sobre la indumentària política i la seva evolució, narrada des d’una perspectiva femenina. El treball se centra especialment en com les dones dins la política han utilitzat la roba com a eina comunicativa dins les institucions.

Pons destaca les diferències estètiques segons «colors polítics i ideologies», i subratlla la importància de la imatge en l’escena pública. En aquest sentit, ha reconegut que, per a ella, Maria Antònia Munar és un ídol estètic. «A nivell de com es presentava, no n’hem tenguda cap com ella», ha assegurat.

L’anàlisi de Pons també inclou altres figures destacades del panorama polític internacional i local, com Michelle Obama, Francina Armengol o Margalida Prohens, i reflexiona sobre el poder de la comunicació no verbal. «Hi ha estudis que asseguren que el 93 per cent de la nostra comunicació és no verbal. Allò que dius ha d’estar en sintonia amb com et presentes. Si no hi ha coherència, el missatge es perd», explica.

«Hi ha molt de missatge amagat del qual no ens adonam conta» 👗 Catalina Pons Ortega, assessora d’imatge, ens va parlar del seu estudi ‘L’estil que comanda’https://t.co/9HvLhRvdmJ pic.twitter.com/Ot8nmBTUUY — Vida.cat (@VIDAcatTV) April 5, 2025

Pons defensa que la seguretat personal i la consciència de la mateixa imatge són clau per transmetre amb credibilitat, tant si ets polític, presentador de televisió o, com ella ha estat, perruquera. «Si tu creus en tu, l’altra persona ho nota. Si no és real, mai podràs fer creure el teu missatge».