CiberSheep recomana «tornar a tenir webs i blogs on podem controlar què hi apareix»

L'informàtic i escriptor CiberSheep ha defensat la necessitat de recuperar el control sobre els espais digitals en el programa Això és Vida de la plataforma audiovisual VIDA. Segons ell, «hem de tornar un altre pic a les nostres xarxes» i apostar per tenir pàgines web pròpies i blogs en lloc de dependre de grans plataformes que prioritzen la publicitat i poden desaparèixer d'un dia per l'altre. «Jo tenc una pàgina web i a la meva pàgina web hi pos el que vull», assegura l'entrevistat.

A més, ha recomanat deixar d'usar X, l'antic Twitter, i migrar cap a alternatives com Mastodon, on els usuaris tenen més poder de decisió. Per altra banda, CiberSheep, que en realitat nom Joan, també ha parlat de la seva faceta d'escriptor sota el pseudònim Aman Nolem. Autor de la novel·la 'Imaginant Futurs' i del recull 'Aplec de Futurs', explora escenaris de ciència-ficció ambientats a Mallorca, com la possible arribada d’alienígenes a Llubí o una illa devastada pel pas del temps. Amb un estil que combina especulació i crítica social, Nolem planteja també una intel·ligència artificial que esdevé la clau per al futur de la humanitat des d’un racó d’Algaida.