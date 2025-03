Mateu Morro: «La pagesia no es matarà mai, sempre hi haurà qualcú que voldrà cultivar»

«La pagesia no es matarà mai, sempre hi haurà qualcú que voldrà cultivar». Així ho ha afirmat Mateu Morro en el darrer episodi d’Això és Vida, emès a la plataforma VIDA. L’historiador i exconseller ha fet una reflexió profunda sobre la situació de l’agricultura a les Illes Balears, assenyalant que, tot i que sempre hi haurà persones disposades a conrear la terra, la pagesia com a fenomen social fa anys que està derrotada.

Morro ha criticat la filosofia de la Unió Europea, que prioritza la lliure circulació comercial sense protegir la producció local. En aquest sentit, ha alertat sobre els efectes del Mercosur, l’acord comercial amb Amèrica Llatina que podria suposar un cop dur per a l’agricultura mallorquina. «Europa, a la més mínima, ven la seva agricultura per vendre altres coses», ha lamentat, assegurant que les ajudes europees són només «una pomadeta damunt la ferida».Morro ha sentenciat: «El més contrari al producte local és la filosofia de la Unió Europea» A més, ha posat el focus en el model econòmic de les Balears, basat en el turisme, la terciarització i l’especulació urbanística, fent que el sector agrícola quedi en una situació cada vegada més complicada. Durant l’entrevista, Mateu Morro també ha parlat sobre la seva trajectòria com a historiador, recordant la història dels Norats i el seu treball en la recuperació de la cultura popular. Ha destacat especialment la seva col·laboració amb mossèn Josep Capó, fundador de l’Obra Cultural Balear, amb qui va treballar en un recull de rondalles mallorquines. L’episodi complet d’Això és Vida està disponible a vida.cat.