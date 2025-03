Jaume Vich: «No sóc un artista, els meus criteris sempre tenen un objectiu»

El promotor cultural i dissenyador Jaume Vich ha explicat com, a través del dibuix i el disseny, s’ha convertit en un referent del màrqueting cultural i activisme. Vich comenta que darrere de cada obra hi ha una reflexió i afirma: «Moltes vegades m’he trobat en la situació de dir que no sóc un artista, perquè no ho faig amb criteris artístics. Els meus criteris sempre tenen un objectiu». En el programa Això és Vida, Vich reconeix que «m’agrada més que el disseny o el dibuix compleixi el seu objectiu que no pas que sigui alguna cosa que es vegi molt, però no digui res. Prefereix que sigui un disseny o un dibuix viu, que jo vegi que té sentit i una acció».

D’altra banda, Jaume Vich és un dels impulsors de la reconeguda marca mallorquina Melicotó i ha explicat com van ser els seus inicis i com, treballant amb la marca, es va adonar que havia de compaginar la seva feina amb l’activisme. El dissenyador relata que d’aquesta necessitat va sorgir Orgull Llonguet. «Orgull Llonguet va sorgir d’una xapa que vam fer, i va tenir una molt bona rebuda a les xarxes socials», diu Vich. Arran d’això, es van involucrar també en les festes i el projecte ha anat creixent, aconseguint canviar el format de Palma i la manera d’entendre moltes coses. A més, Orgull Llonguet ha aconseguit tenir un efecte integrador sobre la mallorquinitat. Melicotó s’ha convertit en un referent de mallorquinitat, entre altres coses pels dissenys i estratègies crítiques que han apostat per la llengua i la cultura de l’illa. Vich també ha repassat el seu primer contacte i la seva implicació en les lluites socials i col·lectives. El promotor cultural ha assegurat que creu que té molt a veure amb la seva experiència com a monitor d’esplai, i narra que en aquells temps va descobrir que en aquests espais es creaven dinàmiques de reflexió, de lluita i també polítiques. «Amb poc que et moguessis dins el món de l’esplai, ja veies que feies una mica de lideratge en molts aspectes per lluitar de diverses maneres». A més, Vich ha repassat també el tancament de Som Ràdio i el seu pas per l’Obra Cultural Balear.