Tomeu Martí: «Sovint coincidesc amb gent jove escolaritzada a Mallorca que se senten insegurs parlant en català»

Aquesta ha estat la crida de Tomeu Martí a l’inici del programa número 28 d’Això és Vida, emès aquest dilluns a la plataforma audiovisual VIDA. Martí ha posat sobre la taula la problemàtica de lainseguretat lingüística que pateixen molts joves de Mallorca, malgrat haver estat escolaritzats en català.

Segons el presentador, aquest sentiment d’inseguretat es deu a la manca d’espais on poder utilitzar la llengua amb naturalitat. Martí ha apel·lat a la responsabilitat col·lectiva per fomentar un context favorable per a l’ús del català, convidant la ciutadania a animar els més joves a fer la passa i parlar la llengua amb tranquil·litat i normalitat.

«Facem aquest context pel qual sigui fàcil desenvolupar converses en català i animem a tota aquesta gent, que per descomptat saben la nostra llengua, a usar-la amb estima cap a aquesta terra i cap a aquesta societat que construïm conjuntament», ha afegit Martí.

