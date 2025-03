Maria de la Pau Janer, protagonista a Això és Vida

La professora de la Universitat de les Illes Balears, escriptora i comunicadora, Maria de la Pau Janer, ha participat en el programa Això és Vida d'aquest dilluns. L'escriptora ha repassat la seva trajectòria professional, ha parlat de literatura i de la seva darrera novel·la, 'Tots els noms d'Helena'.

Maria de la Pau Janer ha explicat que el seu darrer llibre fa referència al personatge mitològic, Helena de Troia, i ve a dir que Helena poden ser moltes dones alhora. A més, l'escriptora comenta que ella mateixa també pot ser moltes persones diferents i assegura que és una persona a qui li agrada explorar i tenir «facetes distintes» i «no he estat mai una persona monotemàtica».

Pel que fa a la seva feina a la UIB, Janer ha parlat en com el nivell acadèmic dels alumnes ha baixat molt en els darrers anys «sobretot pel que fa a la cultura general» i ha destacat que «hi ha alumnes que no estan informats del que està passant» i diu que és molt habitual trobar-se amb alumnes de darrer any d'universitat als quals no els agrada llegir.

Per altra banda, l’escriptora ha explicat què significa l’escriptura per a ella i explica l’ha ajudat a conèixer-se a ella mateixa i li ha permès «viure moltes vides» a través dels seus personatges.

Per acabar, Janer també ha parlat de la importància de defensar la llengua.