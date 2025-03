Pau Franch, d'O-Erra, mostra la seva il·lusió per l'Acampallengua 2025

El cantant d'O-Erra, Pau Franch, ha protagonitzat l'entrevista del programa número 26 d'Això és Vida. Franch ha mostrat la seva il·lusió per participar en la pròxima Acampallengua dels 5 i 6 d'abril i ha explicat com el grup té el record d'anar a acampar a edicions anteriors i ara té "el privilegi" de formar part del cartell de l'esdeveniment.

El cantant comenta que l'Acampallengua servirà com a presentació del seu nou projecte i serà l'inici de la seva gira d'aquest 2025. A més, O-Erra participarà en un vermut literari que organitza Mallorca Literària en el marc de l'Acampallengua. Per tant, el grup participarà doblement en l'esdeveniment.

El representant d'O-Erra ha repassat la trajectòria del grup, des dels seus inicis en els quals no tenien ni el nom escollit, fins que han esdevingut un dels grups de referència en l'escena musical mallorquina i tenir un reconeixement important arreu dels Països Catalans. Tot i l'èxit del grup, Franch ha reconegut que és complicat sortir de l'illa i «tot i que sí que ens han obert portes, no hi ha una continuïtat que el circuit tant de Catalunya com del País Valencià, aposti per nosaltres».