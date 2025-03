Maribel Servera: «Hem aconseguit que hi hagi glosadors de totes les edats»

La glosadora Maribel Servera, membre de Glosadors de Mallorca,ha estat la convidada del programa número 24 d'Això és Vida. El programa d'aquest dimarts, conduït per Tomeu Martí, ha parlat de la glosa i de la cultura popular de Mallorca.

Servera ha repassat la seva trajectòria com a glossadora i ha contat que ella va entrar en aquest món ja en la vida adulta i explica que s'ha d'acostar la glosa al públic jove per deixar-los descobrir i és un món que els atreu o no. A més, la glossadora ha assegurat que «de tot d'una sembla impossible, però amb pràctica, tothom pot aprendre a glossar».

A més, Servera destaca que "el que hem aconseguit avui en dia és que hi hagi glossadors de totes les edats". A més, també ha explicat com a poc a poc, el nombre de dones també augmenta i es va igualant amb el nombre de glossadors. Servera ha explicat que la glossa sorgia a llocs on no fa tant la dona no hi era, encara que sempre han estat transmissores des de la llar.

Per altra banda, la taula d'anàlisi d'aquest dimarts ha comptat amb la participació de n'Aina Ginard, en Jaume Mateu i Enric Pozo. L'espai de debat, com cada dia, ha estat moderat per Tomeu Martí.

Durant aquesta secció del programa, els convidats del dia han parlat de la intel·ligència artificial i els seus límits, de la problemàtica que pateix aquests dies el Mercat de Pere Garau, amenaçat de convertir-se en un mercat gastronòmic, i del turisme i les conseqüències que patim avui en dia.

