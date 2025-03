Això és Vida analitza el futur de Palma amb Neus Truyol

Aquest dijous, Això és Vida ha fet un programa especial dedicat a Palma i l'entrevistada d'aquest programa número 22 ha estat Neus Truyol. La regidora de l'Ajuntament de Palma ha parlat de la ciutat i ha analitzat la situació actual de la capital de Mallorca.

A banda, Truyol ha fet balanç dels seus anys que ha passat en política i fa crítica dels darrers vuit anys, tot i que assegura que han servit d'aprenentatge.

Per altra banda, Truyol ha parlat de com afecta la massificació i el turisme a Mallorca i a Palma i com afecten la cohesió social. La regidora de MÉS per Palma ha fet una anàlisi de l'ordenança cívica impulsada pel PP, la qual Truyol ha anomenat «ordenança cínica» i ha comentat que són ordenances repressives cap a la pobresa i cap a les persones que viuen situacions vulnerables.

L'espai de debat d'aquest programa número 22 també ha estat totalment dedicat a Palma i ha comptat amb la participació de l'entrevistada, Neus Truyol, el director i conductor del programa Tomeu Martí, i els tres convidats Francisca Mas, advocada, Begoña Iglesias Moreno, que actualment viu a una caravana a Son Hugo, i Christoph Hafner, que representa aquelles organitzacions que fan activitats en el carrer..

La crida de Tomeu Martí ha començat el programa també parlant sobre Palma i la seva pèrdua d'identitat. Martí ha fet una crida a recuperar els espais perduts i a estimar la nostra ciutat.