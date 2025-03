La vintena edició del programa Això és Vida ha estat dedicat al periodisme. El director i conductor del programa, Tomeu Martí comentava a la seva crida del dia que «les societats tenen el periodisme que es poden pagar» i ha convidat a reflexionar sobre tenir un periodisme lliure i capaç de confrontar el poder.

L'entrevista del dia ha estat a un dels referents periodístics de les Illes Balears, Joan Riera Frau, que ha repassat la seva trajectòria i els principals esdeveniments que ha pogut viure com a periodista. Riera ha explicat com es va iniciar en el món el periodisme i ha analitzat la situació actual. A més, ha comentat que per a ell, el periodisme no és el quart poder, sinó que «és un contrapoder».

Per acabar, Joan Riera ha participat de la taula d'anàlisi juntament amb Pere Perelló i Nomdedéu i Laura Camargó. En aquest espai de debat, els convidats del vintè programa han parlat de l'actualitat política, repassant i analitzant les manifestacions del passat 8M i parlant de feminisme, i també han pogut parlar de la massificació i l'elitització que està patint Mallorca en els darrers anys.