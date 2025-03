El retrocés en l'ús social del català i les polítiques que dificulten la seva normalització fan que la llengua pròpia de les Illes Balears visqui una situació preocupant. Per aquest motiu, el programa Això és Vida d'aquest dilluns ha dedicat gran part del seu temps a parlar i analitzar l'actual situació de la llengua catalana.

L'entrevistat del programa número 19 ha estat el filòleg i exprofessor de la Universitat de les Illes Balears, Joan Melià i Garí. L'exdirector general de Política Lingüística del Govern ha analitzat la salut actual de la llengua catalana i ha analitzat com hauria d'actuar la societat i les institucions per recuperar el seu ús social i diari.

Melià ha assegurat que és molt important conscienciar a les persones que coneixen l'idioma de la importància d'usar-lo i fins i tot ha donat alguns consells sobre com evitar canviar la llengua. A més, el filòleg ha destacat la importància del context. «L'ús lingüístic condiciona el present, però també condiciona el futur».

Per altra banda, ha parlat de com les institucions haurien d'actuar per protegir i afavorir un context en el qual sigui atractiu parlar el català. Melià ha posat l'exemple d'escollir funcionaris que coneguin les dues llengües, ja que «ara ja podem triar» i argumenta que és una mala gestió no aprofitar aquests coneixements.

A banda de l'entrevista, Tomeu Martí ha començat el programa fent una crida a la societat a ser partícip de la recuperació de la llengua usant el català i convidant a tota aquella gent que encara no el coneix.

Per concloure el programa, Margalida Rosselló i Guillem Ramis han participat en la taula d'anàlisi moderada pel presentador i director Tomeu Martí.

