La periodista Margalida Solivellas ha estat la protagonista de l'entrevista del dia del programa Això és Vida d'aquest dimarts. La que fou corresponsal de TV3 a les Illes Balears ha repassat la seva trajectòria i la història política i periodística de les Illes amb la perspectiva que donen els 36 anys de feina per a la cadena catalana.

Solivellas també ha parlat de la situació actual del periodisme i de com veu la societat mallorquina en l'actualitat. Per altra banda, la periodista també explica com el llibre que va escriure el passat 2023, Illes escapçades, la va ajudar a extreure conclusions de tots els anys de feina i la va ajudar a crear la seva mirada sobre la societat i altres qüestions.

Per altra banda, l'espai de debat d'aquest dimarts ha comptat amb la participació de Joan Mir, Jaume Mateu i Catibel de la Fuente. Els tres participants en la taula d'anàlisi, juntament amb Tomeu Martí com a moderador, han plantejat diverses qüestions que han pogut debatre. Els tres participants han parlat de les trobades entre Trump i Zelenski.Mir ha proposat parlar de les trobades entre Trump i Zelenski, de les darreres informacions sobre el president del Parlament de les Illes Balears, Le Senne, entre altres coses.