Francisca Mas ha estat l'entrevistada del programa d'aquest dimarts d'Això és Vida. L'advocada i militant feminista ha parlat sobre les manifestacions del pròxim 8M i ha desitjat la unió entre tots els moviments feministes de Mallorca i les Balears.

A més, Mas ha aprofundit en diversos temes i ens ha explicat per què actualment deim que som a la quarta onada de feminisme, la diferència entre patriarcat i masclisme... També ha parlat d'actualitat i ha donat la seva opinió sobre diversos temes que causen controvèrsia dins el col·lectiu feminista i a la societat en general.

Per altra banda, a la segona part del programa, els convidats al debat d'aquest dimarts han estat, Marina Caubet, Cori Ramon i Joan Riera Frau. Els tres participants han parlat sobre feminisme i sobre les seves pròpies curolles. Han analitzat les eleccions alemanyes, han discutit sobre l'augment de l'extrema dreta a Mallorca, Europa i el món. Han parlat de la calor que ha de venir i com el Govern pot ajudar a protegir als infants i les persones grans d'aquestes onades de temperatures altes, han parlat també sobre la manca d'ombra a escoles i carrers en general. I, per acabar, també han comentat què són les terres rares.

El conductor del programa, Tomeu Martí, ha iniciat l'episodi fent una crida a donar suport als Mitjans Mallorquins, destacant la passa endavant que ha fet cada un d'ells durant aquests primers mesos de 2025.

