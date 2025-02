Això és Vida comença la setmana recordant les víctimes del franquisme, ja que aquest dilluns es compleixen 88 anys de l'assassinat del batle de Palma, Emili Darder, l'advocat i diputat Àlexandre Jaume i els polítics Antoni Mateu i Antoni Maria Ques.

A banda d'aquest homenatge a la Memòria Democràtica i Memòria Històrica, durant el programa d'aquest dilluns, hem pogut parlar de finances i d'estalvi ètic. Durant l'entrevista del dia hem pogut parlar amb Josep Cifre, president de Caixa Colonya, i Juanjo Caldés, responsable de relacions institucionals de la caixa. Els dos convidats ens han explicat com treballa la seva organització i com ha pogut ser una de les poques caixes que encara funcionen avui en dia. A més, ens han explicat com funciona la seva banca ètica i quines són les principals vies d'acció de la seva Obra Social.

Per acabar el programa, Enric Pozo, Joan Mir i Francina Jaume han participat en el debat d'Això és Vida, on han discutit sobre la commemoració de les víctimes del franquisme, el cooperativisme i les eleccions alemanyes.