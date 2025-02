La plataforma audiovisual VIDA ha donat una Segona Vida a un acte que es va fer ara fa 30 anys. Tot i que la qualitat de les imatges no és òptima, s’ha recuperat ‘La insubmissió en concert’ que va marcar un abans i un després en la lluita antimilitarista a Mallorca.

L’acte es va celebrar en un Teatre Principal ple, va ser presentat per Joan Àngel Canyelles, hi varen actual els grups Al Mayurqa, Coanegra, Nou Romancer i La Fosca, i hi parlaren Xisco Bellés, Catalina Pizà i Tomeu Martí.

Podeu veure l’acte complet al següent vídeo.