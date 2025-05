‘Elements’ i altres poemes

ELEMENTS

La pedra contorna les venes,

dels teus camps austers.

Ocells canten per un món,

sense mal ni ciment.

L’aigua eixuga la terra

per on desapareix l’esbarzer,

camins que es tanquen

a l’afany depredador.

El teu aire, de fum,

tot ell n’és ple.

El foc sagrat

s’apaga en el fons

d’un got de vi.

MARINA

Amarat de la sal i la teva claror,

em vaig submergir en el fons de ton ventre.

Al clarobscur de l’amor matern,

nedava amb estols de meduses sagnants.

En el llaç de la vida profunda,

els colors dels peixos il·luminaven el somni.

En el contorn de la marina, rivetejada d’or,

s’estenia arreu el dolor de l’enyor.

TERCERA

Variaria l’eix de la terra,

per retrobar el teu amor.

Escriuria missatges,

a parets esbucades;

conrearia flors,

en un avenc sense fons.

Decapitaria la serp,

per entrar en el reialme;

menjaria dels fruits,

prohibits per les lleis.

Adoraria deesses,

de cultures antigues;

jugaria en els temples,

amb els daus i l’atzar.

Variaria l’eix de la terra,

per retrobar el teu amor;

invertiria els rellotges,

per reconèixer el teu rostre.

INCERTESA

En un temps esbargit

ma patir necessita supura.

Passar el temps,

passar del temps

en distància del mar.

De l’ona guardar,

la paraula que arriba

dels confins de l’aigua.

Pluja d’estels a la nit,

oblit d’una carícia

tan present i tan absent.

Passar el temps,

passar del temps

per veure i guardar

el somrís aureolat.

DESAMOR DE PARAULA

Amor... només un mot

robat al desert

obert a l’horitzó

del mar.

Amor... només un mot

que es fa

amb el rivet

del llavi

de les paraules.