Pere Suau Palou,

Una cadernera en flames.

AdiA Edicions, 2023.

Avui dia les estructures poètiques tendeixen al minimalisme. A la recerca d’una mirada sintètica i conceptual del món i la bolla, la qual cosa sol implicar un paper actiu, gairebé d’intèrpret, del lector. I després, de tant en tant, sorgeixen llibres com aquest: Una cadernera en flames (AdiA Edicions, 2023), de Pere Suau Palou, és un llibre de poesia que irradia intensitat lírica i una veu plena de fervor. Des del seu inici, amb el poema inaugural Cant a tu mateix, el lector s’endinsa en un torrent verbal d’una força quasi mística, que recorda el Leaves of Grass de Walt Whitman, però on l’èmfasi no és en el jo, sinó en l’altre, en el tu íntim i plural. Aquest cant inaugural és un exordi i una declaració de principis: la poesia com a pont, com a interpel·lació afectiva i ontològica.

El llibre alterna amb saviesa dos registres complementaris. D’una banda, poemes llargs, filosòfics, d’una gran densitat conceptual, que exploren les zones incertes de l’existència, el llenguatge i el desig. De l’altra, composicions breus i plenes de llum: petites postals de la quotidianitat —una piscina tapada amb una tela, dos coloms juganers, la dolçor d’un gest— que esdevenen revelació i encanteri. En aquests moments de concisió lírica, Suau demostra una mirada fina, capaç de capturar l’instant com si fos etern. Hi ha també, al llarg del llibre, un viatge doble: el del mite —amb clars ressons i referències d’Ulisses i el seu retorn sempre ajornat— i el de la pròpia vida, amb les seves derives, ruptures i epifanies.

La llengua, viva i elàstica, esdevé territori d’exploració: els verbs s’inventen, les imatges es desborden, i l’experiència poètica es converteix en coneixement. Així ho proclamen uns versos com «Estimar-te és que després de divendres, / en lloc de dissabte, vengui el teu nom», que il·luminen, amb precisió i bellesa, el gest amorós que transcendeix el pas del temps i el ritme dels homes. Una cadernera en flames és, sobretot, un llibre que crema amb foc lent: una proposta poètica madura, emocionant, radicalment viva.