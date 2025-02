Pere Císcar,

Actual.

AdiA, 2024.

Pere Císcar va aconseguir el Premi Miquel Bauçà amb aquest poemari

En ‘Actual’, Pere Císcar ens submergeix en un univers poètic en el qual la paraula és matèria plàstica, maleable al seu antull. La seva poesia és un exercici constant de ludolingüística, on la rima no és un simple recurs formal, sinó un engranatge essencial que sosté la cadència i el ritme del vers. Amb una mestria evident en l'art de la deconstrucció verbal, Císcar inventa mots, els desmunta, els recombina i els insufla de nous significats, generant una experiència de lectura que oscil·la entre l'encís i la provocació. El poeta fa del divertimento una bandera i, mitjançant l'enginy i la ironia, dibuixa un paisatge verbal on la sorpresa i el joc semàntic es converteixen en un eix vertebrador de l'obra.

Aquesta tendència a la invenció de nous termes i a la ruptura de la sintaxi convencional recorda, en certa manera, els experiments de les avantguardes, però sense perdre mai de vista l'accessibilitat i la complicitat amb el lector. Els versos desprenen una musicalitat intrínseca, una melodia que fa que la lectura sigui fluïda i reconfortant, gairebé com si es tractàs d'una cançó que es gaudeix independentment del seu significat literal. En termes temàtics, ‘Actual’ abraça una gran diversitat de motius, però sempre amb un to despreocupat, fins i tot quan tracta la condició existencial amb un deix de pesantor.

Aquesta lleugeresa, no exempta de reflexió, fa que els poemes se situïn en una fina línia entre la profunditat i el menfotisme, una actitud que s'evidencia en poemes com Etscarni: «Vull dur-te enjorn / al dol més dolç / calfreds al forn, / fregar-te a fons / lallet en pols, / soliu pinyol / entre gallons». Amb ‘Actual’, Císcar demostra que la poesia no sempre ha de ser solemne o transcendental. El seu domini de la llengua i la seva capacitat de joc fan d'aquest llibre una proposta fresca i estimulant, tot i que, per moments, aquesta insistència en el trencaclosques verbal pot convertir-se en un repte que fa nosa al lector. Amb tot, el llibre esdevé una celebració del llenguatge en la seva forma més lliure i dinàmica, una experiència poètica que reivindica la creativitat com a motor de la paraula.