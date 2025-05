El programa 'No dic res, però...' es farà en directe des de la botiga Melicotó i amb Madò Llucia

El programa 'No dic res, però...', d'Ona Mediterrània, es farà en viu i en directe des de la botiga Melicotó, situada al carrer Blanquerna, 32 de Palma i comptarà amb la participació de Madò Llucia, per «xerrar de coses mallorquines».

Aquest dissabte, 17 de maig, a partir de les 11.30, a la botiga Melicotó, es farà, en viu i en directe, el programa 'No dic res, però...' conduït per Marian Colmillo i Luis Garcia, en una edició que s'enregistrarà en vídeo i que, ben segur, encomanarà el bon humor que desprèn habitualment, a totes les persones que hi vulguin assistir. Una de les convidades al programa serà Madò Llucia (Margalida Cerdà) que, a banda de presentar el seu llibre 'Ball de bot. Guia de supervivència a plaça', conversarà d'altres qüestions amb Colmillo i Garcia.

Durant el program també se servirà «un vermutet dels guapos!»