Joan Salvador (Parlars Mallorquins): «Les xarxes ens han donat una cosa molt positiva: ja no tenim fronteres polítiques»

Joan Salvador, creador del projecte Parlars Mallorquins, ha esdevingut una de les veus més destacades de la divulgació lingüística i cultural a les xarxes socials. A través de vídeos a TikTok, Instagram i Twitter, Salvador acosta la riquesa dels parlars mallorquins a un públic cada vegada més ampli i divers.

Tal com ha explicat en el programa número 34 d'Això és Vida, el projecte va néixer durant la pandèmia, quan Joan Salvador, enmig de lectures d’articles lingüístics, va començar a crear els seus propis mapes dialectals de Mallorca davant la manca de recursos visuals existents. Aquesta iniciativa es va convertir en un canal de divulgació que avui dia connecta parlants i aprenents de català darreu dels Països Catalans.

Segons l'entrevistat, un dels vídeos més virals de Parlars Mallorquins és aquell on explica que Mallorca no és un territori bilingüe, sinó bilingüitzat, una reflexió que ha generat debat i, alhora, consciència sobre la situació sociolingüística actual.

Salvador també ha destacat la importància de trobades com L’Aferrada, que permeten crear xarxa entre creadors de contingut i compartir recursos i dificultats comunes. Sobre la presència del català a les xarxes, ha afirmat: «Les xarxes ens han donat una cosa molt positiva: ja no tenim fronteres polítiques. Jo faig vídeos des de Mallorca, però els meus seguidors són de tot l’àmbit lingüístic català —des de Menorca fins a Andorra, passant per la Catalunya Nord— i fins i tot gent que està aprenent català».

Tot i reconèixer que la situació del català és delicada, Salvador es mostra esperançat: «No m’agrada caure en el pessimisme. Cada vegada hi ha més iniciatives a favor de la llengua. Quan es plantegen lleis anticatalà i veus la resposta social que provoquen, això també és positiu: vol dir que som una societat que encara es preocupa per la seva llengua».

Amb una mirada oberta i una actitud constructiva, Parlars Mallorquins es consolida com un altaveu de la llengua catalana més enllà de les Illes i una eina per connectar comunitats a través de la paraula.