MÉS presenta a Sóller les seves propostes contra la massificació turística: «Sense decreixement no hi ha futur»

Més per Mallorca i Més per Sóller han presentat aquest dissabte un paquet de mesures contra el col·lapse turístic que es viu a la Vall i a la resta de l’illa. Així, en una compareixença triple el portaveu parlamentari, Lluís Apesteguia, el portaveu al Consell, Jaume Alzamora, i la portaveu de l’ajuntament solleric, Laura Celià, han exposat les 20 propostesque segons els ecosobiranistes es poden dur a terme a curt i mitjà termini.

Apesteguia ha afirmat que «som a principis de maig i Mallorca està col·lapsada des del punt de vista social, econòmic, mediambiental, demogràfic i viari; les infraestructures estan tensionades; la gent sent com ha estat expulsada dels seus pobles i carrers», i ha denunciat que «davant aquesta realitat, el Govern mantengui que la saturació són casos puntuals i no afronti la gravetat de la situació: hem de decréixer i deixar de dependre exclusivament del turisme, de forma urgent amb fites realitzables a curt i mig termini».

Així, el també coordinador de Més per Mallorca ha proposat «que s’aprovin diferents mesures que ja hem presentat al Parlament: l’augment de l’ITS, l’impost als rent-a-cars o la limitació d’adquisició d’habitatges per part de no residents»; a més, també ha exigit a la resta de partits que «s’avanci en la cogestió aeroportuària». Pel que fa a la Vall, ha sol·licitat al Govern que «el tren de Sóller s’integri en la xarxa de transport públic, que es redueixin els trens turístics i es revisin les concessions de bus per a adequar-les encara més als residents».

Per part seva, Jaume Alzamora ha demanat a Llorenç Galmés «que deixi d’embullar i aprovi ja la Llei per limitar l’entrada de vehicles a Mallorca» davant unes carreteres «que havien de desembossar i estan més col·lapsades que mai». Així mateix, el portaveu insular ha proposat acabar amb els doblers públics destinats a la promoció turística general, a més d’una política de regulació de les immobiliàries «que no deixen de créixer i créixer i són els eixos vertebradors de l’economia especulativa a Mallorca».

Laura Celià, acompanyada de la resta de regidors i de dirigents de l’agrupació de Més per Sóller, ha afirmat que «l’Ajuntament de Sóller fa sis anys que enfoca el problema de la saturació com un tema de mobilitat del trànsit rodat; aquesta és la punta d’un iceberg molt complex i profund que s’ha d’abordar amb accions coordinades multinivell, que vagin a l’arrel vertadera del problema i no es quedin a la superficialitat del col·lapse viari».

Per això des de Més per Sóller demanen a l’Ajuntament que prioritzi la ciutadania que viu a Sóller tot l’any en la mobilitat, l’accés a l’habitatge i l’ús dels espais públics, desincentivi l’afluència de turistes i canviï el paradigma de la mobilitat, passant del vehicle privat a formes alternatives i sostenibles de desplaçar-se.

En aquest sentit, Celià ha proposat una moratòria de noves llicències d’establiments turístics, declarar Sóller com a zona tensionada per obrir la porta a regular els preus de l’habitatge i augmentar les taxes municipals a ETV i segones residències i reducció per a les primeres residències, entre altres mesures com ampliar les zones d’aparcament per residents o convertir tot el centre en zona ACIRE.