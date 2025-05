Els treballadors del 112 de les Balears demanen una gestió pública, responsable i de qualitat del servei

El número de telèfon 112 constitueix el servei únic, gratuït i d'assistència a la ciutadania a nivell europeu, i garanteix atenció telefònica d'emergència les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, en diversos idiomes i en les llengües cooficials de cada territori. La gestió d'aquest servei recau a cada país membre i, en el cas de l'Estat espanyol, a cada comunitat autònoma, representant el primer punt de contacte en la gestió integral d'emergències.

A les Illes Balears, el servei 112 depèn administrativament de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques. Tot i això, l'adscripció administrativa no ha assegurat condicions laborals òptimes per al personal, cosa que ha motivat reiterades denúncies relatives a la degradació del servei, la insuficiència de la plantilla i la manca de reconeixement professional dels gestors d'emergències.

Al desembre de 2024, es va formalitzar una convocatòria de vaga en demanda de millores substancials en les condicions laborals (considerant l'operativitat contínua del servei), una revisió salarial d'acord amb les responsabilitats inherents als llocs de treball, l'ampliació de la plantilla (quantificada en 60 gestors des del 2019 després de l'episodi d'inundacions a Sant Llorenç des Cardassar sense que s'hagi aconseguit aquest llindar) i el compliment íntegre del conveni col·lectiu aplicable.

Després d'una sèrie de trobades prèvies sense resultats concloents, el 30 de desembre es va subscriure un acord amb la representació empresarial. Aquest acord contemplava la revisió integral de la Relació de Llocs de Treball i l'ajust dels complements retributius que presentessin disfuncions, la regulació específica del règim horari diferenciat, l'elaboració d'un quadrant anual per al conjunt del personal, la cobertura de les places vacants existents i la implementació de mesures preventives en matèria de seguretat i salut laboral, en concordança amb els 2023-24.

En compliment de l'acord de desconvocatòria de vaga, es va constituir una Comissió Negociadora integrada per tres representants de l'empresa i tres de la part social, establint-se un calendari de reunions setmanals entre el 10 de gener i el 31 de març de 2025. No obstant això, de les dotze reunions programades, únicament se'n varen celebrar vuit (sent les cancel·lacions responsabilitat de l'empresa) sense que s'hagi produït l'inici efectiu de la negociació ni la presentació de propostes per part de la direcció.

Després de la suspensió de la vaga, objectiu principal dels responsables polítics davant la proximitat del període nadalenc, no s'han produït avenços significatius ni s'ha manifestat un interès proactiu per la reactivació de les negociacions per part de la consellera Antonia Ma Estarellas ni del director d'emergències Pablo Gárriz. La responsabilitat de la negociació ha estat delegada al Director de Funció Pública, el coneixement específic del funcionament del servei 112 del qual és limitat, i a la Gerent i el

responsable de recursos humans de l'empresa, els mateixos actors que varen conduir al conflicte laboral inicial.

Per això, el sindicat CGT ha trobat necessari posar en coneixement de la ciutadania que en aquests moments la capacitat del servei d'emergències per a atendre i donar sortida als requeriments de la població és «molt limitada». «Cal lamentar que, la manca de personal i la sobrecàrrega de treball a què estan exposats els treballadors del 112, dilaten els temps de resposta que el servei pot donar i comprometen així greument la seguretat dels ciutadans de les Illes, especialment davant períodes clarament més conflictius com pot ser la temporada estival, cada any més àmplia, en què la població flotant de les Illes arriba a ser més del doble de la censada, a causa del turisme rebut, els qui també demanen atenció i als quals també cal oferir seguretat», han assenyalat.

Altres situacions sobrevingudes, encara que malauradament cada cop més freqüents, i que comprometen igualment la seguretat de tots nosaltres són els nombrosos episodis catastròfics relacionats amb la meteorologia adversa que patim al llarg de l'any i les seves greus i potencials conseqüències, tal com es va veure durant la Dana del mes de novembre passat. «Tot plegat, juntament amb una preocupant manca d'intervenció per part de l'Administració, els seus gestors i responsables polítics comporta una pèrdua de seguretat any rere any que deixa desemparada la ciutadania», denuncien.

Per tot això, i atès que el servei d'Emergències 112 està catalogat com a essencial, la secció sindical CGT en veu dels treballadors reclama «una solució immediata per a continuar vetllant i prestant servei a tota la població i als visitants de les Illes de manera efectiva i amb qualitat».