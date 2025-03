Aquest dijous, la portaveu de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca, Sara Barceló, va acudir al matinal Bon Dia Bona Vida, d’Ona Mediterrània, per parlar sobre el pròxim 8M i explicar alguns detalls de la manifestació que han convocat per aquest dissabte.

Sara Barceló ha comentat que la Coordinadora Transfeminista ha convocat la manifestació a les 18.00 hores a la plaça d’Espanya de Palma amb el lema ‘Esmolem les eines, plantem-los cara, reorganitzem la lluita feminista’.

A més, la portaveu ha explicat els principals eixos que proposa la plataforma per aquest 8 de març de 2025. Barceló comenta que el lema sorgeix per fer front al creixement de l’extrema dreta arreu del món i per lluitar en contra del racisme que també ressorgeix.