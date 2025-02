El programa Transitant, d'Ona Mediterrània, d'aquest dijous ha parlat de massificació urbanística, col·lapse tèxtil i Palestina. En aquest episodi, Guillem Ramis i Margalida Rosselló han parlat amb el biòleg, consultor ambiental i membre de la junta del GOB, Antoni Font, amb Maria Suau, responsable de l'àrea ambiental de Deixalles i amb Antònia Cirer de Mallorca per Palestina.

Antoni Font ha parlat sobre la massificació turística i la sobrepoblació de les Illes. Font ha analitzat el turisme i com afecta altres sectors com l'aigua o l'habitatge.

Maria Suau ha parlat sobre un problema global que afecta a tot el món i és la gran quantitat de roba que es genera avui en dia i tot el residu que això suposa. A més, també parla de la qualitat de la roba i de com entén la moda la societat actual. També ha parlat d'alguns projectes i algunes possibles solucions.

Per acabar, Antònia Cirer analitza les darreres informacions que es coneixen de la guerra a Gaza.

