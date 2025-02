La regidora de MÉS per Palma a l'Ajuntament de la ciutat, Neus Truyol, ha participat en el matinal Bon Dia i Bona Vida, d'Ona Mediterrània, per parlar d'habitatge i la situació crítica que es viu actualment a Palma i a Mallorca.

Truyol parla del preu dels habitatges i dels lloguers i assegura que «estam expulsant a les famílies». A més, la regidora ecosobiranista assegura que el Partit Popular són uns «incompetents» i els acusa de tenir «una estratègia per desprestigiar l'administració pública».

El motiu d'aquesta acusació és la darrera acció del PP en relació amb l'habitatge. El partit conservador va treure a concurs solars públics en els quals, les grans promotores volien llogar per 900-1.000 euros, és a dir, «gens accessible per a les famílies», afirma Truyol. Encara que, tal com explica la regidora, un d'aquests solars que el PP havia previst per a la construcció d'aquests habitatges, és innedificable i, per tant, no s'hi pot construir.

Per altra banda, Truyol reconeix que la situació és crítica i que persones i famílies amb feina tenen problemes per aconseguir habitatge i arribar a final de mes.

Truyol proposa regular el preu del lloguer i fer una inversió milionària per construir i comprar habitatge. Des de MÉS per Palma es va proposar invertir 30 milions d'euros per comprar habitatges buits a Palma, però el PP ho va desestimar.

El preu del lloguer ha pujat un 10 per cent entre el gener i el desembre, un fet que activaria totes les alarmes si passés amb qualsevol altre producte, assegura la regidora. Això provoca que «famílies es plantegin partir de Mallorca».

Escolta l'entrevista completa a partir del minut 25 del següent enllaç o a onamediterrania.cat:

https://www.onamediterrania.cat/embed/podcast?id=onamediterrania_podcast_4577