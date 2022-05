Victòria rècord per a Jaragadi CL al Gran Premi Nacional de Trot 2022

L'Hipòdrom de Son Pardo va tornar ser la seu del dia més important de l'any pels amants del Trot. Després de dos anys el 89è Gran Premi Nacional de Trot es va poder celebrar sense restriccions. A més, es superaren totes les expectatives, ja que va ser l'edició més ràpida de la història. Jaragadi CL es va proclamar campió aconseguinit un rècord a escala continental amb 1.14'0 en els 2.150 mentres.

La carrera va ser apassionant, es va viure un gran duel entre el guanyador i Juri de Font que van lluitar per la victòria durant els darrers 1.000 metres.

Per altra banda, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha refermat, una vegada més, el compromís del Consell amb els cavallistes i el sector del trot a Mallorca. «El trot és un esport molt arrelat a Mallorca que té a darrera no només una grandíssima afició sinó que també te una rellevància internacional que ens serveix per promocionar Mallorca des del punt de vista esportiu i turístic, a més dels vincles amb el sector primari i l'activitat econòmica de l'illa».