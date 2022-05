El Gran Premi Nacional de Trot 2022 es disputarà el pròxim diumenge a Son Pardo

El conseller de Transició Turisme i Esports, Andreu Serra, el president de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca (IEHM), Lluís Socias, i el president de la Federació Balear de Trot (FBT), Joan Llabata, han presentat el 89è Gran Premi Nacional de Trot, que es disputarà el proper diumenge, 22 de maig, a l'Hipòdrom Son Pardo.

L'acte de presentació ha comptat amb la presència de nombrosos representants del món del trot i de l’hípica, així com també amb els propietaris de cavalls que participaran en la cursa.

D'aquesta manera s’ha donat el tret de sortida al compte enrere per a celebrar la cita més esperada pels amants del trot, la prova esportiva d'elit amb més antiguitat gravarà un nou nom de guanyador a la seva llarga llista.

Durant la roda de premsa s'han donat a conèixer les principals activitats previstes per al pròxim cap de setmana, així com el trofeu elaborat per l’escultor Miquel Sarasate, també present. A més, s’ha celebrat el sorteig de dorsals de la cursa.

El conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, ha remarcat «la importància d'un esdeveniment com aquest, especialment enguany que el podrem gaudir amb normalitat i sense restriccions de cap tipus».