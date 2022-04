Nadal torna als entrenaments amb la mirada fixa en la Caixa Màgica

El tenista manacorí Rafel Nadal, actual número quatre del món, ha tornat aquest dilluns als entrenaments després d'un mes allunyat de les pistes per una fissura d'estrès del tercer arc costal esquerra i ha començat la seva preparació per la seva tornada al circuit, que podria ser en el Mútua Madrid Open.

«Avui, després de quatre setmanes sense trepitjar una pista de tenis, entrenament suau. Quina il·lusió tornar a trepitjar la terra!», ha escrit el mallorquí a les xarxes socials, al costat de unes fotografies en les quals se'l veu entrenant.

El passat 22 de març, Nadal confirmava que s'havia lesionat durant les semifinals de l'Indian Wells contra Carlos Alcaraz, un contratemps que va interrompre el seu gran començament d'any. El temps estimat per la seva tornada esportiva era de quatre a sis setmanes, segons va determinar el seu cos mèdic, dirigit pel doctor Ángel Ruíz-Cotorro.

El manacorí s'ha perdut l'inici de temporada de terra batuda i no va participar en el torneig de Montecarlo (Mònaco), tercer Màsters 1.000 de la temporada. A més, la setmana passada, també va anunciar que no arribaria a temps per competir a Barcelona en l'Open Banc Sabadell Trofeu Comte de Godó, en el qual defensa títol.

D'aquesta manera, Rafel Nadal podria tornar a jugar un partit oficial en el Mútua Madrid Open, el quart Màsters 1.000 i WTA 1.000 de l'any que es celebra en la Caixa Màgica del 26 d'abril al 8 de maig, just després de complir-se la sexta setmana prevista per la seva recuperació.