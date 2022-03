Djokovic podrà jugar Roland Garrós

El tenista sèrbi Novak Djokovic, que no ha rebut la vacuna contra la Covid-19, podrà jugar el Roland Garros, després que el Govern francès hagi anunciat que retirarà les restriccions pel virus, entre elles l'obligatorietat del passaport COVID, per entrar en el país a partir del 14 de març.

«La situació està millorant gràcies als nostres esforços col·lectius. Es donen les condicions per una nova fase de flexibilització de les mesures. A partir del dilluns 14 de març, suspendrem l'aplicació del passaport de vacunació on correspongui», anuncià aquest dijous el primer ministre Jean Castex.

D'aquesta manera, Djokovic, que per ara no disputarà els tornejos d'Indian Wells i Miami perquè no pot entrar en els Estats Units per no estar vacunat, sí que podria disputar l'ATP Montecarlo a partir del 10 d'abril i Roland Garros, on defensarà títol i que se celebrarà des del 22 de maig.