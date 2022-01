Nadal 'renya' Djokovic per no haver-se vacunat

El tennista mallorquí Rafel Nadal ha assegurat que li sap greu la situació per la qual passa el número u del món, el serbi Novak Djokovic, aïllat en un hotel mentre es decideix si se li nega l'entrada a Austràlia, i ha explicat que encara que és «lliure per a prendre les seves pròpies decisions» ha de saber que tot té «conseqüències».

«Crec que si volgués, estaria jugant aquí a Austràlia sense cap problema. Ell va prendre les seves pròpies decisions i tots són lliures de prendre les seves pròpies decisions, però després hi ha algunes conseqüències», va assenyalar en roda de premsa.

El govern d'Austràlia va impedir l'ingrés al país de Djokovic, nou vegades guanyador de l'Obert australià, en no tenir en regla el visat i «no complir» l'exempció mèdica per la qual se l'havia autoritzat un dia abans a disputar l'Obert d'Austràlia, primer 'Gran eslam' de la temporada.

Segons Nadal, que va passar recentment el coronavirus però va ser autoritzat per a competir a Melbourne Park, a Djokovic li hauria facilitat la vida haver-se vacunat. «És normal que la gent aquí a Austràlia se senti molt frustrada amb el cas perquè han passat per molts confinaments molt durs i molta gent no ha pogut tornar a casa», va indicar.

«L'única cosa que puc dir és que crec en el que diu la gent que sap de medicina, i si la gent diu que hem de vacunar-nos, hem de vacunar-nos», va dir. «Vaig passar per la Covid-19. M'han vacunat dues vegades. Si fas això, no tens cap problema per a jugar aquí. El món, al meu entendre, ha patit massa com per a no seguir les regles», va afegir.

Així i tot, el mallorquí lamenta que Djokovic passi per aquesta situació. «Per descomptat, no m'agrada la situació que està passant. D'alguna manera, ho sent per ell. Però al mateix temps, ell coneixia les condicions des de fa molts mesos, així que pren la seva pròpia decisió», va finalitzar.