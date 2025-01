Moltes emocions als distints campionats individuals d'escacs de Menorca que han marcat l'inici de l'any

El Club Penya Alfil d'Es Mercadal ha donat el sus a l'activitat escaquista amb els primers campionats de Menorca. Han estat cinc grans jornades a les diferents categories, plenes de partides molt disputades.

Al Femení absolut: Jana Moll revalida el títol aconseguit l’any anterior guanyant les tres partides, segona Anna Coll de Ferreries, seguides per Noa Permanyer i Sara Moll.

Al Juvenil: Roger Arguimbau (CECA) ha fet el ple de victòries i s'enduu per primera vegada el títol de campió juvenil de Menorca. En segon lloc, amb 1,5 punts, Adria Torrent i Josep Martínez, ambdós d'Es Castell, que hauran de disputar partides semiràpides pel subcampionat.

Al Súper-50: la darrera partida, entre Santi Marques i Joan Cubas, es jugaven el campionat, Cubas amb unes taules li han estat suficients per aconseguir la victòria. Santi Marqués ha quedat segon i Pep Suárez tercer.

Al súper-65 hi ha hagut empat a la primera posició entre Guillem Coll de Ferreries i Guillem Simó d'Es Castell, que hauran de fer partides semiràpides per saber el campió i finalment, a la Sub-2000: Joan Xavier Pons de Ferreries aconsegueix el títol.

La participació de menorquins a altres indrets és elevada. Així, el prometedor Martín Krauchi va jugar un tancat amb el sistema lliga de 10 jugadors a Alcorcón, on hi havia 7 titulats. Només aconseguí 3 punts, va acabar 9è.

A Joan Cubas i Joan Ponseti els hi va anar un poc millor, participaren en l'obert Bad Königshofen, a Alemanya, amb 137 escaquistes de distints llocs del món. Joan Cubas va aconseguir 5 punts i va quedar classificat en novena posició, havent perdut només dues partides, una de les quals va esser a la darrera partida del torneig amb el guanyador del campionat, GM Womacka. I, per altra banda, Joan Ponseti, amb la mateixa puntuació que el company d’expedició, va quedar en quinzena posició.

A Inca se celebrà el 4 de gener el XII Torneig de Reis Cercle d'Escacs Inca, amb el ritme de joc de 15 minuts i amb el sistema suís, hi varen participar 47 escaquistes. El torneig va ser molt igualat, els 4 primers varen aconseguir 5 punts, i varen acudir als desempats. Salvador Riera es proclamà campió; segona, Cati Boxi; tercera, Maria Antònia Vicens; i quart, Juan Luis Carrasco.

A Maria de la Salut es realitzà un torneig de Reis amb jugadors menors de 14 anys. Hi participaren 23 escaquistes: Xesc Horrach de Costitx en va ser el campió; en segon lloc, Xavier Gómez; i, en tercer lloc, el mariando biel Ribas.

De l'11 al 19 de gener, l'associació d'escaquistes de les Balears organitza el campionat de Mallorca de Veterans a les instal·lacions del Club d'Escacs Son Dameto, on es diputaran els títols de +50 i +65; en tancar aquest article hi havia inscrits 15 jugadors; entre ells, el número 1 de la llista, Joan Ramon Galiana, i el president de la FBE, Joan Pedro Cerrato. El torneig utilitzarà el sistema suís a sis rondes, amb partides de 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada sempre que les condicions d’ELO dels jugadors ho permetin; si no, seran de 90 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Hi poden jugar tots aquells federats que hagin nascut el 1975 o abans.