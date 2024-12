Inca disposa d’un nou espai esportiu a l’antiga fàbrica de Mumper

L’Ajuntament d’Inca ha reconvertit l’antiga fàbrica de Mumper en un nou espai esportiu municipal, el qual ha estat ja inaugurat. Així doncs, el Club Arthemis Inca disposa ja de noves instal·lacions per poder desenvolupar la seva activitat en unes òptimes i millors condicions. En aquest nou espai també té actualment la seva seu el Club de judo Sant Josep.

Amb aquesta obertura, per tant, Inca disposa d’unes instal·lacions polivalents que es poden adaptar fàcilment per a la pràctica esportiva i altres usos. «El Club Arthemis és un referent a Inca i necessitava unes instal·lacions amb bones condicions per poder seguir creixent. Estam molt contents, per tant, d’obrir aquest nou espai públic que es pot anar adaptant perfectament d’acord amb les necessitats i demandes de la ciutadania inquera, alhora que reconvertim un espai emblemàtic de la ciutat actualment en desús.», destaca el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

El nou espai, ubicat en el carrer de Jocs, disposa d’uns 1.400 metres quadrats, dels quals 900 metres compten amb una alçada de 7,5 metres. D’aquesta manera, el sostre de l’edifici de l’antiga fàbrica de Mumper és bastant alt i compleix així amb els requisits necessaris per a la pràctica de la gimnàstica artística.