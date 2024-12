Pau Marín aconsegueix la seva primera Norma de Mestre Internacional

Gran setmana de l'artanenc Pau Marín, amb només tretze anys. Primer amb la seva notòria participació en el campionat d'Espanya absolut on hi va participar gràcies a les gestions que havia realitzat el nou president de la Federació Balear en Joan Pedro Cerrato, a expenses de presentar la junta directiva que durant més d'un any ja havia dirigit la FBE en comissió gestora.

Pau realitzà un gran torneig amb quatre victòries, tres taules i només dues derrotes i seguint una evolució ja imparable, aquest any ja havia aconseguit el títol de Mestre FIDE, i ara fa una passa més per aconseguir el segon títol més important d'un jugador què és ser Mestre Internacional, per això ha d'aconseguir tres normes, ja en té una. Cal destacar que dels nou enfrontaments del campionat d'Espanya ell juga amb vuit jugadors amb major ELO que ell.

Pel que fa als altres participants, actuació positiva del menorquí Martin Krauchi que amb el seu 48è lloc i amb 4,5 punts millora el seu ELO; acceptable el 51è lloc de David Martin que assoli també 4,5 punts; mentre Mònica Calzetta finalitzà la setena del femení amb 4 punts i a 2,5 de la campiona d'Espanya la canària Sabrina Vega i finalment Adrià Marí finalitzà també en 4 punts.

Santi Marqués (los Boscos) i Josep Lluís Martí (Penya Alfil d'Es Mercadal), nous campions de Menorca

El Centre de Convencions d’Es Mercadal va acollir la darrera jornada de l’apassionat campionat individual de Menorca. Els nous campions individuals de Menorca són: Santi Marques de Los Boscos de Ciutadella a la categoria absoluta després d'entaular la darrera ronda i sense perdre cap partida, totalitzant 7 punts, segon Joan Cubas (amb 6 punts) que ahir va guanyar a Martin Krauchi (3r classificat amb 5,5 punts), que possiblement es va veure perjudicat per la marató de partides que va jugar al campionat d'Espanya.

Mentre que Josep Lluís Martí del Penya Alfil d’Es Mercadal, a la sub-1750, el campió guanyà la darrera ronda, segon classificat i la gran sorpresa de la competició amb 6,5 punts, Santi Marin (CC Alaior) i tercer lloc, Santi Escandell (CC Es Castell) amb 6 punts.

Ara les pròximes cites a Menorca són els campionats femenins, juvenil, súper 65 anys, súper 50 anys i el sub 2000 que es jugarà a es Mercadal, a la biblioteca municipal entre els dies 2 i 5 de gener a 5 rondes essent la primera el dia 2 a les 17.00 hores.

El V Torneig d'Escacs de Nadal Incacs 2024 organitzat pel club Incacs des Raiguer Club assolí un rècord de participació amb 158 escaquistes de diferents indrets de Mallorca, d'ells 72 jugaren a l'absolut i 86 a l'escolar. Triomfaren els germans Marín del Club Reis i Dames, a l'absolut el Mestre FIDE i que venia de jugar el campionat d'Espanya, fet que no li causà cap problema, ja que guanyà les 7 partides, seguit del veterà Andres Shenk de Sa Dragonera amb un menys i tercer Julio Sánchez amb 5,5 punts, els mateixos que Fernado Asensio i Korneev del Megaescacs. Destacà també el 13è lloc final i millor femenina de Cristina Sureda dels Reis i Dames.

Mentre a l'escolar Lluc Marín també guanyà amb autoritat totes les set partides, completant el pòdium Ignacio Poyato de Mallorca Isolani i Sion Massip d'Incacs des Raiguer i Meylin Halilova del mateix club va ser la millor femenina amb un meritori cinquè lloc.

Sens dubte un torneig que, any rere any, se supera i és una fita important dins el calendari escaquístic de les festes de Nadal que és organitzat amb molta pulcritud i amb un gran ambient per part del club Incacs des Raiguer.

Propers torneigs de Festes de Nadal

26 al 30 de desembre Torneig de Nadal a Binissalem, organitzat pel club de la dita localitat i amb el patrocini de l'Ajuntament de Binissalem, amb partides de 60 minuts més trenta segons de bonificació per moviment, es jugaran 6 rondes i el primer dia és el 26 a les 20.00 hores.

28 de desembre a Pòrtol a la carpa Can Flor, torneig de Nadal a partir de les 10.30 hores del matí, organitzat per l’associació enfangats i el Club d’escacs Unió Marratxí, partides de 5 minuts més tres segons per moviment.

4 de gener XII Torneig de Reis Cercle d'Escacs Inca, de les 10.00 hores a les 14.00 hores al CEIP miquel Duran Saurina, ritme de joc de 15 minuts i amb el sistema suís.

Més informacions a la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/