El Govern ret homenatge als millors esportistes de les Illes Balears de 2024

La presidenta del Govern, Marga Prohens, i el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, han presidit aquest divendres la setena edició de la Gala de l’Esport de les Illes Balears en la qual s’han lliurat els Premis Esports IB 2024. S’han atorgat 12 premis, sis mencions especials i s’ha reconegut la feina dels periodistes esportisu jubilats en els darrerrs anys.

Pel que fa als guardonats amb els Premis Esports IB, els encarregats de lliurar les distincions han estat esportistes i companys amb qui els distingits tenen un vincle especial.

La presidenta Prohens ha assegurat que aquesta és «una nit que ens omple d’orgull per aquells que representen el millor de les nostres Illes, i que, any rere any, ens demostren que som terra de campions». En aquest sentit, ha donat l'enhorabona als premiats «pel seu talent i esforç, i per ser un exemple per les generacions que venen i ser l’orgull dels ciutadans de les Illes Balears».

Prohens també ha dedicat unes paraules als periodistes esportius jubilats, a qui ha agraït la seva feina com «altaveu dels esportistes balears». «Les vostres cròniques, notícies i directes ens han apropat als millors moments de la història de l'esport balear i les vostres veus i la vostra signatura sempre quedaran en el nostre record».

El conseller Bauzà ha assenyalat que «no podem oblidar que l'esport és molt més que activitat física. És un element fonamental per al desenvolupament de la nostra societat. És un factor clau a l'educació dels nostres fills». Així mateix, Bauzà ha demanat que «aquests principis fonamentals no es vegin amenaçats per les actituds negatives, com la violència verbal a les grades; unes actituds inadmissibles i que entre tots hem d’expulsar dels nostres camps i poliesportius és una feina que ens pertoca fer a tots».

Sis esportistes han rebut, en primer lloc, les mencions al mèrit esportiu: Catalina Riera (tir amb fona), Reial Club Nàutic de Palma (vela i piragüisme), Maria Fiol (marató), Valentina Ferreyra (ciclisme), Malen Sart (pesca submarina), Joan Cardona (vela).

La Fundació Rafa Nadal ha estat distingida amb el premi 'Posem valors a l'esport' per la seva funció social i esportiva. Dins la categoria promesa, el guardó masculí ha estat per a Adrián Torres, Àlex Huguet i Michael Enabuele (basket 3x3), i el femení per a les regatistes Neus Fernández i Martina Gomila.

Juana Camilion, plata olímpica a París 2024 en basket 3x3 femení, i Marcus Cooper, bronze a París 2024 en K4 500, han recollit el premi a millor esportista de les Illes Balears.

Quant als esports adaptats, en la modalitat masculina s’ha distingit l’atleta Joan Munar, qui va guanyar la medalla de plata als Jocs Paralímpics de Paris 2024. La campiona d’Espanya de pàdel adaptat, Sara Guasch, ha rebut el premi al millor esportista adaptat femení.

A la categoria de millor club femení, el Club Vòlei Avarca Menorca, que aquest any es va proclamar per segona vegada campió d'Espanya de la Supercopa. Per part seva, l'Illes Balears Palma Futsal ha recollit el premi a millor equip masculí, reconegut com el millor club de futbol sala del món.

Precisament l’entrenador d’aquest equip, Antonio Vadillo, també ha rebut el guardó a millor tècnic masculí, mentre que en la categoria femenina el premi l’ha recollit l’entrenadora de piragüisme Betty Menéndez.

La candidatura conjunta per retirada esportiva de Melani Costa, Sete Benavides, Rudy Fernández, Rafael Nadal i Xavi Torres ha rebut el premi honorífic com a reconeixement a una carrera plena d’èxits esportius per part dels guardonats.

L’acte, que s’ha celebrat al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, ha comptat amb les actuacions musicals del grup Brindis i el monòleg de l’humorista Jaime Gili.