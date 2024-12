Les Balears participa amb 5 escaquistes al campionat d’Espanya d’escacs absolut

El campionat d’Espanya d’escacs absolut es disputa a Marbella fins aquest dijous, 19 de desembre, en total hi ha 104 jugadors de diferents comunitats autònomes. Quan s’han diputat sis rondes, el GM extremeny Jaime Santos encapçala la classificació amb 5 punts, però només perquè té un millor desempat, ja que hi ha cinc escaquistes amb els mateixos punts: els GM Eduardo Iturrizaga, Alexei Shirov, Maksim Chigaev, Daniil Yuffa i l'MI Diego Macias; segurament un d’aquests serà el campió. Per altra banda, l’artanenc Pau Marín és el millor classificat dels illencs, amb 4 punts, és el 22è amb quatre victòries i dues derrotes. Cal destacar que una de les victòries va ser en contra d’un dels preferits, el GM Alan Pichot que supera els 2.600 punts d’ELO, demostrant la seva progressió. En segon lloc, hi trobam el menorquí, una de les grans esperances dels escacs de les Illes Balears que amb 3,5 punts està el 51è; la mallorquina Mònica Calzetta amb 3 punts és la 52a, i finalment n’Adrià Marí amb 2,5 punts.

Encara manquen tres rondes per finalitzar el campionat, on hi ha 11 grans mestres i 19 mestres Internacionals amb 21 escaquistes que superen els 2400 punts d’ELO, però no hi són tots els primers espases dels escacs nacionals i el nombre de participants s’ha reduït molt respecte a altres campionats.

Mònica Calzetta

Martin Krauchi

Pau Marín

El passat cap de setmana el Centre Cultural d’Alaior, va acollir la penúltima ronda del campionat individual de Menorca.

A la categoria absoluta, important i treballada victòria amb peces negres d’en Santi Marques (Los Boscos) davant Roger Arguimbau (CECA) que el deixen només a mig punt del campionat, on el jove Martin Krauchi és segon, a un punt de ser líder, a causa del fet que està participant en el campionat d’Espanya absolut i això ha fet que hagués de demanar un bye que només atorga mig punt.

A la categoria sub-1750, s’ha produït un canvi de líder a causa de la derrota de Santi Martin (Alaior) que deixa el primer lloc a Josep Lluís d’Es Mercadal, amb 6 punts, seguit a mig punt per Josep Masanes (CC Sant Lluís) i el mateix Santi Marin (CC Alaior).

Haurem d’estar pendents a la darrera ronda que es disputarà al Centre de Convencions del Mercadal del sorteig de dimarts a la nit per veure els enfrontaments a les primeres taules de cada categoria, per decidir els guanyadors finals.

Torneigs de Nadal

21 de desembre al Poliesportiu Mateu Cañellas d’Inca i a les V Torneig de Nadal que organitza Incacs.

28 de desembre a Pòrtol a la carpa Can Flor, torneig de Nadal a partir de les 10.30 h, organitzat per l’associació Enfangats i el Club d’escacs Unió Marratxí.

Més informació a la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/