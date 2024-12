Lester Tattersall guanya el VI Torneig Obert Ciutat de Manacor

S’ha disputat el VI Obert Ciutat de Manacor, amb la participació de cinquanta-tres jugadors durant cinc dies i amb molta emoció i igualtat, tal com ho indica la poca diferència de punts entre els onze primers. Fins a la darrera ronda no es va poder entreveure qui guanyaria el campionat. Juan Miquel Jaume de Porreres que dominava el torneig amb un punt d’avantatge va perdre la darrera ronda davant el que es va convertir en el campió l’escaquista MF Lester Tattersall, del Tròpic, i que empatà a punts amb tres jugadors més. El segon classificat va ser Daniel James Garcia (Reis i Dames) i el tercer fou Miquel Cerdó (Tròpic). El millor sub-16 va recaure en l’escaquista Antoni Cirer del club Mallorca Isolani, i al sub-12 Lluc Marín, de Reis i Dames. La millor escaquista femenina va ser Núria Cerdà també del club organitzador, Reis i Dames; a més, no oblidam que dels jovenets de menys de vuit anys Kaled Juzga va ser el millor escaquista.

Cal destacar que els premis que atorgaren varen ser trofeus i productes locals amb l'assistència de representants de l’Ajuntament de Manacor, de la Federació Balear d'Escacs i del Club Reis i Dames. També cal destacar que es va exposar la pintura de Felipe Cáliz dedicada als escacs.

Un grup de joves de Menorca ha participat en el XXI Festival Internacional, un dels més importants que se celebren en territori espanyol, concretament a l’Hotel Gran Balí de Benidorm. Les seves actuacions a la copa d’Espanya han estat discretes, però sens dubte els hi han servit per aprendre d’altres jugadors d'un nivell superior i alhora continuar la seva progressió. Així, l’equip sub-12 Chess Menorca A ha finalitzat el 26è dels quaranta-cinc participants amb 6 punts; i el B n'assolí 5 i acabà el 31è. Al sub-14 els del Chess Menroca feren 6 punts i finalitzaren el 14è dels vint-i-vuit equips, mentre el sub-18, amb 8 punts, obtingueren la 15a posició dels cinquanta-cinc equips d’arreu de la geografia de l'Estat espanyol.

La igualtat entre el xinès Ding Liren i l’indi Gukesh Dommaraju continua igual, però ja només falten dues rondes per finalitzar el campionat del món a Singapur. Aquesta darrera setmana semblava que l’aspirant indi podria noquejar al campió, però de les tres partides que tenia avantatge, només en va guanyar una i es va col·locar 6 a 5 a manca de tres. Però, a la següent partida, el campió Ding va tornar a igualar després d’una gran victòria que servia per al 6 a 6. Dimecres és dia de descans i segurament les dues pròximes partides seran prou definitòries, però sempre mirant al possible empat que s’hauria de resoldre amb partides ràpides. El final és a prop, podrem veure proclamar campió del món al més jove de la seva història l’indi Gukesh Dommajaru amb només divuit anys?

Torneigs de Nadal

15 de desembre a les 16.30 h al col·legi la Salle a Manacor, torneig del Circuit Escolar d’escacs que organitza Reis i Dames de Llevant.

21 de desembre al Poliesportiu Mateu Cañellas d’Inca i a les V Torneig de Nadal que organitza Incacs.

28 de desembre a Pòrtol a la carpa Can Flor, torneig de Nadal a partir de les 10.30 h, organitzat per l’associació Enfangats i el Club d’escacs Unió Marratxí.