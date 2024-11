Diego Ubieto, campió de Mallorca absolut i Cristina Sureda, campiona femenina

Finalitzà el campionat de Mallorca a Santanyí amb la sorprenent, però merescuda, victòria del jove escaquista de La Balanguera, en Diego Ubieto; li acompanyaren al pòdium el campaneter Antoni Fiol i la manacorina dels Reis i Dames, na Cristina Sureda, que, a més, assolí el títol de campiona femenina. Han estat dues setmanes molt intenses i amb una excel·lent organització del club de Santanyí. Diego guanyà cinc partides de les sis disputades i només va perdre amb el número u del torneig, el veterà Andrés Schenk, que finalitzà setè amb 3,5 punts. A la categoria d'escaquistes amb menys de 1800 punts d'ELO, Junhao Chen dels Reis i Dames és el nou campió davant del pobler David Munar i d'Enrique Villegas de Son Dameto. En total, a les dues categories hi participaren, amb només deu dones, un poc més del 10 %.

Santiago Marqués i Santiago Escandell lideren després de 4 rondes els campionats de Menorca

La quarta ronda es va disputar al Centre Cultural de Sant Lluís amb molta igualtat entre els participants. A la categoria absoluta l'únic que ha guanyat les quatre partides és Santi Marqués, però ara, a l'equador del campionat, els favorits Martín Krauchi i Joan Cubas estan a mig punt del líder i això fa que l'emoció sigui ben assegurada.

A la sub-1750, Santi Escandell (CC Es Castell) va guanyar a Josep Lluís Martí (Penya Alfil d’Es Mercadal), consolidant-se com a nou líder en solitari amb 4 punts. A mig punt se situen els jugadors d’Alaior Adria Rojo i Santi Marin. El pròxim dissabte 23 de novembre tornarem a anar a Ciutadella on l'amfitrió serà el Club Los Boscos per disputar la cinquena ronda.

Després de quatre jornades, Azizaj Agim és l'únic escaquista del campionat d'Eivissa que ha guanyat les quatre partides i es posa líder en solitari; el segueixen a mig punt Pedro Prieto, una de les grans sorpreses del torneig, i Adrià Copa, el jugador que té més ELO del Torneig.

Eleccions a la Federació Balear d'Escacs

S'ha posat en marxa el procés per elegir president o presidenta de la Federació, per això ja es pot començar a cercar avals si algú està interessat en presentar-s’hi. Segons la normativa legal, per presentar-se es falta un mínim del 25% del cens electoral, que està exposat a la Federació i els avals reglamentaris estan al reglament electoral de la web de la Federació, que es va remetre als clubs i associacions que poden presentar-se de forma individual.

Campionat del Món de veterans

El passat 16 de novembre i fins al 29 de novembre la localitat de Porto Santo a Portugal és la seu del campionat del món de veterans de +50, +65 i la Femenina.

Cal dir que la selecció espanyola està formada per cinc homes i dues dones, d'ells cal destacar la participació del MI Sergio Estremera que des de fa molts d'anys desenvolupa la seva trajectòria professional a Mallorca i alhora és la parella de la campiona del Món +50, Mònica Calzetta, que també hi participa sortint com a número 3 del rànquing.

Després de tres rondes, Sergio Estremera ha disputat tres partides amb tres taules i es col·loca el 52è amb 1,5 punts a una categoria que hi participen vuitanta escaquistes de trenta-quatre nacionalitats. A la categoria femenina, la nostra campiona, Calzetta, competeix amb trenta-tres jugadores de devuit països; i després de tres rondes es troba en el grup capdavanter on les set primeres tenen 2,5 punts. Només ha entaulat amb la seva companya d'equip, la russa Tatyana Grabuzova, que juga amb bandera espanyola i també és Gran Mestra com la mallorquina. El torneig només ha començat, per tant, és difícil pronosticar qui poden ser els guanyadors, pel fet que encara falten vuit rondes.

Més informació a Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/