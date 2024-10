Dones d'onze països participen en el IV torneig Internacional obert d'escacs ‘Chess Women 2024’

El 'Chess Women 2024' se celebrarà a l'hotel THB Gran Bahia de Can Picafort, de dia 25 al 27 d'octubre. La primera jornada del divendres serà a les 21.30 hores, les partides es podran veure en directe a través de streaming arreu del món. La número 1 del torneig és la georgiana Lile Koridze, que té més de 30.000 seguidors.

Hi ha jugadores de gran qualitat vingudes d'Ucraïna, Argentina, Marroc, Cuba, Bèlgica, Andorra, Àustria, Perú, Alemanya i set representants de l'estat espanyol, entre elles l'actual campiona d'Espanya de partides ràpides sub-18, la manacorina Cristina Sureda. De moment, Surada és la dotzena en el rànquing del torneig Internacional femení, un dels millors que se celebren a l'estat espanyol i en l'àmbit internacional, i que rep el suport de diversos patrocinadors, on destaca la cadena hotelera THB, que ha cedit les instal·lacions de l'hotel THB Bahia de Can Picafort per a aquest esdeveniment.

Les partides seran de 90 minuts, més 30 segons acumulatius per moviment, jugant-ne un total de cinc en tres dies; amb el sistema suís i amb l'entrada lliure i gratuïta per a gaudir d'uns dies d'escacs i turisme.

Aquest torneig és organitzat pel Club d'Escacs La Balanguera i l'associació que promociona els escacs, El Tauler, amb el suport de 'Chess Mallorca', La Federació Balear d'Escacs, Caixa Colonya, Arç Coop, l'ajuntament de Santa Margalida i el govern de les Illes Balears.

També, paral·lelament, es fa un obert per escaquistes de totes les edats i que tenguin un Elo Inferior a 2400.

Gran activitat escaquista a la Colònia de Sant Jordi

Al torneig per a persones de menys de 1800 d'ELO, en Jeremy Sheid es proclama campió amb 5 punts; en segon lloc, en Toni Cirer i; en tercer lloc, en Rodrigo Ferrer amb mig punt menys. Però l'activitat continua el seu camí i, així, l'Open Amateur amb 35 participants ja ha finalitzat 4 rondes i encapçala el lideratge l'alemany Anatoly Donchenko amb 3,5 punts seguit de l'espanyol de naixement, però representant la bandera sueca, el veterà Gran Mestre Juan Manuel Bellón amb els mateixos punts. Després, un grup de quatre escaquistes amb 3 punts segueix les petjades dels líders, entre ells, el mallorquí i Mestre Internacional, Pedro Mascaro.

Alhora, trobam dos torneigs tancats, un vàlid per Norma de Gran Mestre de deu jugadores, on hi ha una gran igualtat i, així, quatre d'ells tenen 3 punts; un d'ells és l'espanyol David Larino. Sens dubte, el torneig tancat on els aficionats de Mallorca han posat totes les il·lusions és el de Mestre Internacional, on hi trobam dos mallorquins: per una banda, en Pau Marín, que sorprenentment lidera el torneig amb 3,5 punts de 4; mentre que l'altre, en Pablo Aguado, tanca el grup amb només unes taules. En Pau té moltes possibilitats d'aconseguir Norma de MI; en Pablo ho té més difícil.

Oliver Vidal i Juan Antonio Guzmán guanyen el II Open Escacs i Salut a Inca

Està demostrat que en situacions d'estrès o ansietat, els escacs esdevenen una activitat molt beneficiosa per als pacients que, per diferents circumstàncies, han de passar temps ingressats a l'Hospital. I amb aquest tarannà, l'Hospital d'Inca, baix el treball del Cercle d'Escacs Inca i amb el suport de la Conselleria de Salut, l'Ajuntament d'Inca i la Federació Balear, organitzà el passat dissabte per segona vegada dos torneigs amb una participació total de 44 escaquistes, distribuïts en dues categories: una d'escolar, on Oliver Vidal, amb 6,5 punts i essent sub-10 es proclama campió; i a l'open obert, on l'incansable i lluitador per dur els escacs a qualsevol indret, en Juan Antonio Guzmán del Llucmajorescacs, amb cinc victòries i dues taules, aconseguí un merescut triomf en el II Open d'Escacs i Salut, que ha tingut un any més l'energia del veterà llosetí Llorenç Abrines.

Eivissa finalitzà els torneigs tancats de la IV edició Eivissa Ciutat Patrimoni



En Jairo Gutiérrez, de deu anys, va aconseguir la victòria a les set partides en el primer torneig. Al tancat 'Més Dones', la Kiara Calasans s'adjudicava el títol invicte. Amb 6,5 punts de 7 i a la categoria Promeses, després d'una frenètica partida entre els dos líders que es jugaven el primer lloc a la darrera ronda, Alejandro Cardona i Naila Reina, tots dos companys del Club Eivissa 64, el desempat va afavorir a Cardona.

Altres notícies

Aquest dissabte comença el campionat absolut individual a Menorca i la primera jornada es jugarà a Es Castell, a partir de les 16.30 hores, amb 32 inscrits a la categoria absoluta i 28 a la sub-1750.

El 27 d'octubre, a Manacor, el club Reis i Dames organitza el VIII Torneig de les Verges, a partir de les 10.30, a la plaça de Son March: partides a 5 minuts i amb el suport de l'associació de veïns de Llevant.

Per a més informació, podeu consultar la web de la Federació Balear d’Escacs.