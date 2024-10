Clausura del XXI Festival Internacional d’Escacs de Calvià

El passat diumenge es va clausurar la 21a edició del Festival Internacional d’Escacs de Calvià, que novament ha estat un gran èxit amb la participació de 141 jugadors procedents de 24 països. La prova estrella del festival, el XXI Open Amateur de Calvià, es va celebrar a la Sala Palmanova del 5 al 13 d’octubre. El francès Sébastien Midoux es va proclamar campió amb 7,5 punts en nou rondes, empatat amb l’anglès Oliver Stubbs i el mallorquí Salvador Castell, que van quedar segon i tercer, respectivament.

Entre els premiats, l’alemanya Marini Zschischang va ser la millor jugadora, mentre que Juan Planas es va endur el títol de millor veterà i Marc Jun López Kubo el de millor jugador sub-18. A més, el dissabte es va disputar el tradicional torneig d’Escacs Llampec (Blitz), amb la victòria de Pau Marín, Mestre de la FIDE i campió d’Espanya sub-14.

L’Ajuntament de Calvià i els patrocinadors han confirmat la celebració de la 22a edició del Festival, que tindrà lloc del 11 al 19 d’octubre de 2025.

Campionat d’Espanya de Veterans i altres esdeveniments d’escacs

Simultàniament, es va celebrar el Campionat d’Espanya de Veterans, destacant l’actuació del menorquí Joan Cubas, que va obtenir el cinquè lloc en la categoria +50 amb 6,5 punts. A la categoria +65, el madrileny Daniel Elguezabal es va proclamar campió, mentre que el menorquí Tomàs Serra va finalitzar en el lloc 26 amb 5 punts.

A Eivissa, el Festival d’Escacs organitzat pels Amics dels Escacs va comptar amb 25 participants, amb la victòria de l’italià Cristian Palozza. En la categoria sub-1800, el mallorquí Jordi Baldó va sorprendre amb una actuació brillant, aconseguint el títol amb 4,5 punts de 5 possibles.

Properes competicions

El Festival de la Colònia de Sant Jordi començarà el 18 d’octubre amb un torneig per a jugadors amb un ELO inferior a 1800 i comptarà amb 27 inscrits. Paral·lelament, s’organitzarà un torneig internacional, juntament amb dos tornejos tancats que permetran als jugadors lluitar per normes de Gran Mestre i Mestre Internacional. Els joves talents mallorquins Pau Marín i Pablo Luis Aguado, recentment titulats com a Mestres FIDE, participaran amb l’objectiu de continuar avançant cap a la titulació de Mestre Internacional.

A Eivissa, els dies 19 i 20 d’octubre se celebraran tornejos a totes les categories per commemorar el 25è aniversari de la declaració de la ciutat com a Patrimoni de la Humanitat, organitzats per l’Associació d’Amics d’Eivissa.

Finalment, a Can Picafort, es prepara el IV Torneig Internacional "Chess Women 2024", amb la participació de més de 20 jugadores de 11 nacionalitats diferents, destacant la presència de només cinc jugadores de les Illes Balears. Els organitzadors esperen ampliar les inscripcions abans de l’inici, el 25 d’octubre. També, entre el 25 i el 27 d’octubre, es disputarà un obert per a jugadors de totes les edats amb un ELO inferior a 2400.

Per a més informació, podeu consultar la web de la Federació Balear d’Escacs.