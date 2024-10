El XXI Festival Internacional d'Escacs arranca a Calvià amb gran participació

El 5 d'octubre va començar el XXI Festival Internacional d'Escacs a Calvià, amb el Torneig Amateur Calvià que ha reunit 141 escaquistes de 24 països. Després de les quatre primeres rondes, ja es perceben algunes sorpreses. Els tres primers favorits per ELO, els Mestres FIDE Daniel Martín d'Espanya, Sebastià Massanet de Mallorca, i la Mestra Internacional Sheila Sanford de Noruega, es troben a un punt dels dos líders, el lituà Darius Viskelis i l'anglès Oliver Stubs, amb quatre punts. Entre els perseguidors destaca el Mestre FIDE mallorquí Joan Ramon Galiana, juntament amb els espanyols Ricard Nadal i Svyatoslav. Tot i que encara falten cinc rondes, la classificació pot patir canvis. El festival, que es pot seguir en línia o en persona a la Sala Palmanova, compta amb la direcció del Mestre Internacional Sergio Estremera i la campiona mundial sènior +50, Mònica Calzetta. Aquesta iniciativa forma part d'un projecte de l'Ajuntament de Calvià per oferir noves formes de turisme més sostenibles i culturals. En el marc de l'esdeveniment, també es van celebrar unes simultànies on la campiona de les Balears, Marta Antich, es va enfrontar a 12 joves escaquistes, aconseguint 10 victòries i dues taules, amb Mireia Baldó i Henrik Smith. A més del torneig obert, el pròxim 12 d'octubre, a partir de les 10:00 hores, s'organitzarà un torneig Blitz amb partides de 5 minuts més 3 segons acumulables per moviment. El nou Mestre FIDE balear, Pau Marín, que acaba de destacar en el torneig Iberoamericà de Linares, ha confirmat la seva assistència. Les inscripcions encara estan obertes. Al mateix temps, a Roquetas de Mar, se celebra el campionat d'Espanya de veterans en dues categories, amb els Mestres Internacionals Lacasa, Candela i Aguera encapçalant la classificació en la categoria sènior +50, mentre que el menorquí Joan Cubas ocupa el 23è lloc amb 2,5 punts. En la categoria més 65 anys, el Mestre Internacional Joan Pomes és l'únic que ha guanyat les 4 partides, mentre que el menorquí Tomàs Serra és 12è amb 3 punts i una derrota. Altres notícies: A Eivissa, el Chess Festival començarà el dijous 10 d'octubre a les 20:00 hores, amb dos torneigs: un per escaquistes amb menys de 2400 punts d'ELO i un altre per aquells amb menys de 1800. A més, l'11 d'octubre hi haurà un torneig Blitz. L'espai és limitat a 44 participants. El Club d'Escacs de Santanyí, amb el suport de l'Ajuntament, organitzarà el Campionat Femení de Mallorca i el sub-1800 els dies 2, 3, 9, 10, 16 i 17 de novembre. Per últim, del 25 al 27 d'octubre se celebrarà el torneig Internacional "Chess Women 2024" a l'hotel HB Gran Bahia, que oferirà preus especials per als escaquistes i les seves acompanyants. Entre les participants confirmades destaca la campiona d'Espanya de partides ràpides sub-18, Cristina Sureda, actualment en el novè lloc del rànquing. Aquest esdeveniment és una oportunitat única per a les dones i nines escaquistes, amb l'objectiu de fomentar la seva participació en un entorn més inclusiu. Per a més informació, consulteu la Federació Balear d'Escacs.