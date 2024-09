Els torneigs d'Escacs Natura i de Scrabble i Escacs triomfen a Mallorca

La Finca de Raixa, joia de la Serra de Tramuntana i patrimoni de la humanitat, va tornar a ser l'escenari d'una trobada única entre l'esport i la natura. Diumenge passat, 15 de setembre, 48 jugadors es van donar cita en aquest emblemàtic lloc gràcies a la proposta de l'Associació d'Escaquistes de Balears. La jornada, marcada per un ambient festiu i competitiu, va demostrar que els escacs i la natura són una combinació perfecta. Els participants van gaudir d'una experiència inoblidable. El torneig, que es va desenvolupar en set rondes de ritme ràpid amb sistema Bronstein, va comptar exclusivament amb escolars.

El guanyador absolut va ser Asier Cuevas, del club Megaescacs, qui va aconseguir alçar-se amb el triomf en dura pugna amb el segon classificat Adriel Cia i va ser acompanyat en el podi per Jaume de la Vall. Els premis especials van ser per a Nacho Poyato com a millor sub-14, Alejandro Salva com a millor sub-12, i Meylin Halilovas en la categoria femenina. Aquesta iniciativa, impulsada per l'Associació d'Escaquistes de Balears amb el suport inestimable de la Federació Balear d'Escacs i la col·laboració del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del Consell Insular de Mallorca, va ser destacada pel president de la Federació Balear, Joan Pedro Cerrato, qui va afirmar: «Volem que els escacs siguin accessibles a tots i que es practiquin en espais naturals com aquest».

A més, la copa Mallorca de Scrabble en català i escacs celebrada a l'Espai Suscultura de la cooperativa cultural Corda i Poal, amb 27 participants, va ser un èxit. Mateu Xurí, gran glossador mallorquí, va guanyar les 5 partides tant d’escacs com de Scrabble i es va proclamar campió, seguit de Joshua de La Balanguera i Joan Llodrà del Club Scrabble de Manacor. Els guanyadors van rebre premis de productes km 0 (vi ecològic Can Majoral, formatge i sobrassada d’embotits Matas) i llibres d'autors locals, gràcies al suport de Caixa Colonya i del Consell de Mallorca dins el projecte "El joc, una eina per transformar". L'organització excel·lent a càrrec de la FBE, el Club Scrabble de Manacor i l’associació El Tauler va impulsar una nova forma d’entendre aquests dos jocs-ciència que apassionen multitud de persones arreu del món i que són eines atractives per a la població.

Excel·lents resultats dels representants de les Illes Balears a les olimpíades de Budapest

Les olimpíades d’escacs de Budapest van començar el passat 23 de setembre amb polèmica. A la primera ronda, 23 seleccions van veure refusats els seus visats pel govern hongarès, amb 10 que no van participar en l’obert. Palestina i una delegació d'Afganistan sí que van competir, però no l’equip de refugiats que es troba a Kènia. En total, hi ha 187 equips competint.

Respecte a la competició, la selecció de l'Índia encapçala tant l'open com la competició femenina, essent l'únic equip que ha guanyat els sis matxs. La selecció espanyola, en l'open, ha guanyat 4 partides i ha perdut 2, amb 8 punts situant-se en el lloc 21. El menorquí Paco Vallejo només ha jugat 3 partides, aconseguint una victòria i dues taules. A la competició femenina, amb 6 rondes, les espanyoles han guanyat 5 partides i han empatat una, amb la mallorquina Mónica Calzetta destacant per la seva actuació: ha guanyat 3 partides i ha entaulat una altra, encara sense conèixer la derrota. La selecció només ha perdut davant l’equip revelació del campionat, Mongòlia, situant-se a 1 punt del subcampionat i a 2 de la medalla d'or. Encara falten 5 jornades per saber quins equips coparan el podi.

Altres torneigs a les Illes

El XX Torneig Migjorn de Campos, organitzat pel Club Foment d'Escacs de Campos, està arribant a l'equador amb 61 jugadors participants. Manuel Queirolo, del club Reis i Dames de Llevant, encapçala la classificació amb 4 punts, seguit per Juan Planas (Son Dameto), Marc Escandell (Campos) i Joan Martí del Club La Balanguera, amb 3,5 punts cada un.

El passat diumenge, el casal de Cultura de Maria de la Salut va reunir 41 escaquistes de diferents indrets de Mallorca. En Svyatoslav Korneev es va adjudicar el XXXIII Torneig Obert de Partides Ràpides organitzat pel club d'escacs de la localitat, seguit per Sílvia Martínez del Club de Son Dameto, amb 6,5 punts, qui va donar la sorpresa i va assolir merescudament el subcampionat. El veterà Juan Guzman va tancar el podi.

A Menorca, concretament a Ciutadella, es durà a terme la darrera prova puntuable pel VIII Circuit Blitz Illa de Menorca, tant en categoria absoluta com escolar. A més, el Campionat Blitz de Menorca es jugarà dissabte 21 de setembre a les 17:00 a la seu social del club organitzador, Cercle Artístic de Ciutadella.

Finalment, el Circuit Escolar del Consell de Mallorca tancarà amb la final el 22 de setembre a Maria de la Salut, amb el sistema suís a 6 rondes entre els 20 classificats de cada categoria.

Més informació a la Federació Balear d'Escacs.