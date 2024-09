Comencen les Olimpíades d'Escacs a Budapest, del 10 al 23 de setembre

Les 45enes Olimpíades d'Escacs seran inaugurades aquest dimarts, 10 de setembre, a Budapest. Fins el 23 de setembre competiran 197 països en la categoria oberta per a tothom i 184 en la categoria femenina, marcant un rècord històric de participació. En total, seran 985 jugadors i 920 jugadores que competiran al BOK Sports and Conference Centre, un pavelló esportiu d'última generació. Entre escaquistes, àrbitres, organització, tècnics, acompanyants i premsa, s'esperen unes 3.000 persones.

L'equip espanyol a les dues categories comptarà amb representació de les Illes Balears. En la categoria oberta, el menorquí Paco Vallejo serà el tercer tauler, mentre que en la categoria femenina la mallorquina Mònica Calzetta, actual campiona del món femenina de més de cinquanta anys, participarà com a tauler cinquè.

Cal destacar que aquesta Olimpíada d'Escacs 2024 serà pionera en incloure un equip de refugiats, segons ha aprovat oficialment l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR). Aquesta decisió innovadora té com a objectiu promoure la diversitat i donar suport a les persones desplaçades, reforçant els escacs com una eina per al canvi positiu.

També comptarà amb els millors escaquistes del món, com el número 1, el noruec Carlsen, Caruana dels EUA, els indis Vidit, Pragga, el campió del món, el xinès Ding, i en la categoria femenina, Dronavalli de l'Índia, Dzagnidze de Geòrgia, Zhu de la Xina, o la iraniana que competeix amb bandera espanyola, Sara Khademalsharie. L'equip espanyol en la categoria oberta sortirà com a 13è i en la femenina com a novè, amb l'objectiu de finalitzar entre els 10 primers, una tasca prou complicada. En total, es jugaran 11 partides per equip i s'utilitzarà el sistema suís per distribuir els partits.

Els Torneigs de les Illes

Nou escaquistes dels 58 participants en el XX Torneig de Campos, amb el sistema clàssic de joc, encapçalen la classificació, entre ells Joan Planas, Víctor Rubert, Manuel Queirolo i Joan Martí.

34 participants en el Circuit d'Escacs Escolars del Consell de Mallorca, que es va jugar a Sant Llorenç des Cardassar, on Junhao Chen de Reis i Dames de Llevant va ser el campió, 2n Leonardo Vivanco del mateix equip i 3r Henrik Smith del San Cayetano, millor femenina Antonova Spasova.

A Maria de la Salut, el dia de la Mare de Déu, es va celebrar el XXXV Torneig Escolar, valedor pel Circuit Escolar de Mallorca, amb 56 participants. Toni Cirer de Mallorca Isolani, amb 6,5 de 7 possibles, va aconseguir el títol, Martín Chen de San Cayetano va ser segon, i Alejandro Romero va tancar el pòdium. Lais Navarro de Reis i Dames, amb els mateixos punts que el subcampió, va ser quarta.

El MF aragonès Daniel Romero va guanyar el XIV Internacional Ciutat d'Eivissa i el Blitz, davant de l'albanès que viu a Eivissa, Azizaj Agim, destacant la gran participació d'escaquistes: 50 a l'obert i 34 al de ràpides, amb un notable seguiment del públic. El torneig també es va poder seguir per les xarxes socials gràcies al Club Ibiza 64.

Notícies d'escacs

Aquest proper cap de setmana, concretament el dissabte 14 de setembre, es jugarà la II Copa de Mallorca d'Escacs i Scrabble a l'Espai Suscultura, a partir de les 10.00 hores del matí, al carrer Miquel Capllonch 33. L'esdeveniment està obert als amants d'aquestes dues disciplines que conjuguen l'estratègia i el pensament, combinant els escacs amb altres activitats lúdiques i esportives.

El diumenge 15 de setembre es disputarà el XXXIII Torneig Obert de Partides Ràpides a Maria de la Salut, per a totes les edats, a les 17 hores al Casal de Cultura.

Dins del marc de les activitats de la Diada de Mallorca, que organitza el Consell de Mallorca, es realitzarà un torneig d'escacs a RAIXA el diumenge 15 de setembre, dirigit a jugadors en edat escolar. Els participants i acompanyants podran gaudir de la seva afició en un entorn incomparable als peus de la Serra de Tramuntana. Aquesta activitat serà possible gràcies a l'esforç del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del CIM, la Federació Balear d'Escacs i l'Associació d'Escaquistes de Balears dins del programa Escacs + Natura. El torneig es disputarà mitjançant el sistema suís a 7 rondes i ritme de joc 5+3 Bronstein, a partir de les 10 hores, amb l'arbitratge a càrrec de Joan Martí. Podran participar tots els jugadors en edat escolar, amb places limitades. Per a més informació, es pot consultar la web d'Escacs Balears o la de la Federació Balear d'Escacs.

Des de la seva fundació, l'AEB ha executat activitats encaminades a fer que els escaquistes desenvolupin la seva activitat en combinació amb altres activitats socials i culturals, i a la vegada perquè la ciutadania conegui i gaudeixi dels escacs i les bondats que la seva pràctica ofereix com a element integrador.

El president de la FBE, Juan Pedro Cerrato, ha estat guardonat amb el "Premi Internacional d'Escacs KCAM 2024", lliurat a Marràqueix, conjuntament amb Bouchra Kadiri, presidenta de la Federació d'Escacs del Marroc, i el gestor cultural i esportiu Abdessadek Maalla, pel projecte "Germanor d'Escacs dels Pobles del Món", on ja figuren clubs, associacions i federacions d'Espanya, Marroc, Lituània, Bèlgica, Alemanya, Bulgària i Emirats Àrabs Units.