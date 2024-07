Èxits als escacs: Mònica Calzetta jugarà les Olimpíades de Budapest

L'escaquista Pau Marín ha donat una nova alegria als escacs de les Illes Balears en haver aconseguit una destacada tercera posició en el III Magistral Internacional de Sant Joan d'Alacant, que s'ha disputat entre l'1 i el 5 de juliol. En aquest torneig, que comptava amb 10 participants, inclosos 1 Gran Mestre i 3 Mestres Internacionals, el jove d'Artà ha demostrat la seva vàlua i el seu progrés tot i partir com a 8è del rànquing. Ha aconseguit 4 victòries, 3 taules i només dues derrotes, sumant així una pujada d'ELO de 76 punts.

Per la seva banda, Pablo Luis Aguado, de Mallorca Isolani, ha tengut un inici espectacular en el Torneig de Benasque amb dues victòries i unes taules davant del Gran Mestre Jaime Santos. Santos, que recentment va perdre la final del Magistral de Lleó després de derrotar el 4t del món a les semifinals, partia del 4t lloc del rànquing d'aquest torneig amb 150 participants, incloent-hi 15 grans mestres.

Mònica Calzetta ha estat convocada novament per la selecció espanyola per participar en les Olimpíades d'Escacs, que se celebraran del 10 al 23 de setembre a Budapest. Formarà part de l'equip com a cinquena jugadora, juntament amb altres destacades escaquistes.

Escacs a les Illes:

A Maria, 57 joves promeses dels escacs es van reunir per disputar el tradicional XX Torneig de Primavera a la plaça del mercat. En un ambient festiu i amb alguna gota d'aigua, Jeremy Scheidt del Megaescacs es va proclamar campió. Jaime del Valle de Reis i Dames va ser segon, Antoni Cirer de Mallorca Isolani tercer, i Lais Navarro, la millor jugadora femenina, va acabar cinquena amb 5,5 punts.

El VIII Circuit Blitz Illa de Menorca va començar a Ciutadella amb el XXV Torneig Nou de Juliol, organitzat pel Cercle Artístic de Ciutadella, que va reunir un total de 70 escaquistes. En la categoria absoluta, Joan Coves (CECA) va triomfar amb 8,5 punts de 9, seguit de Lídia Comellas amb 7,5 punts i Doro Gomila amb 7 punts. En la categoria escolar, Rodrigo Díaz, de vuit anys, va obtenir la victòria amb 8,5 punts, seguit de Sergi Pons amb 8 punts i Marian Piedrabuena amb 7 punts.

Campionats d'Espanya Sub 10 i Sub 12

Sebastià Fuentes, de Nova de Castellà La Manxa, i Alba Perea, d'Andalusia, s'han proclamat campions d'Espanya de la categoria sub 10, en un torneig que ha comptat amb 146 participants de tot Espanya. Unai Ibáñez, amb 4 punts, va ser el millor representant de les Illes Balears, finalitzant en el lloc 96. Mònica Domínguez també va obtenir 4 punts, quedant en el lloc 103.

Aquest dilluns començarà el Campionat d'Espanya sub 12 amb 185 participants, incloent-hi 9 escaquistes de les Illes Balears. Pau Rullàn, situat en el lloc 30è del rànquing, és el millor classificat balear.

Properes competicions a Porto Cristo i Pòrtol

Aquesta setmana es disputarà el torneig a Porto Cristo el 9 de juliol a partir de les 18.30 h al passeig de la Sirena, i el 12 de juliol a Pòrtol a partir de les 10.00 h del matí per escolars i absoluts de totes les edats.